﻿﻿ Prefeitura de São Bernardo reabre o Teatro Cacilda Becker com Demônios da Garoa

A Prefeitura de São Bernardo realizou, neste domingo (20/08), a reabertura do teatro Cacilda Becker, na Praça Samuel Sabatini, 50 no Centro, com um show do Demônios da Garoa. O evento marcou o encerramento dos festejos do dia de aniversário da cidade, que completou 464 anos. O diretor de Cultura, Adalberto Guazzelli, participou do evento e destacou a importância da reabertura do teatro. "Escolhemos essa data, pois gostaríamos de dar um presente para a população. Estamos devolvendo parte da história da cidade e não poderíamos convidar outra banda, a não ser o Demônios da Garoa. Eles também fazem parte da história da cidade", disse. Logo no início do espetáculo, o conjunto agradeceu a presença do público e aproveitou para parabenizar a cidade pelo aniversário. Os ingressos foram disponibilizado gratuitamente à população, por meio da Secretaria de Cultura. A aposentada, Maria de Fátima, de 60 anos, foi uma das primeiras pessoas a garantirem o ingresso. "Assim que eu fiquei sabendo do show, me informei para solicitar o ingresso. Não podia deixar de prestigiar, ainda mais nesse teatro. Estou relembrando os velhos tempos, esse espaço faz parte da minha história também, assisti diversos shows e peças quando era adolescente’, disse a aposentada. Entre tantas músicas, o público teve a oportunidade de prestigiar as principais melodias da banda, como “Saudosa Maloca”, “Trem das Onze”e “Samba do Arnesto”, que embalaram e animaram a plateia, em bom público, cerca de 200 pessoas, fez questão de aplaudir de pé ao término do espetáculo. Reforma No início da gestão o prefeito Orlando Morando, vistoriou o teatro Cacilda Becker e encontrou o espaço completamente abandonado e com problemas na estrutura. O espaço passou por uma ampla reforma, que melhorou os assentos, o palco, a iluminação, camarins e toda a parte estrutural do teatro. ;