Internacional - 06/08/2017 - 10:25:49 Militares se rebelam no Norte da Venezuela, mas são rendidos Militares se rebelam no Norte da Venezuela, mas são rendidos Da Redação com EFE Foto(s): Divulgação / Arquivo Militares se rebelam na Venezuela Um grupo de militares do chamado Forte Paramacay, no estado de Carabobo, na Venezuela, promoveu um levante neste domingo (6) contra o governo de Nicolás Maduro, mas acabou rendido por outros membros das Forças Armadas, segundo o dirigente chavista Diosdado Cabello. Em um vídeo, um grupo de aproximadamente 20 homens usando uniformes militares e armados acompanham um porta-voz que se identifica como "capitão Juan Caguaripano" e "comandante da operação David Carabobo". Ele se declarou "em rebeldia" contra "a tirania assassina de Nicolás Maduro". Além disso, ressaltou que não se trata de um "golpe de Estado".