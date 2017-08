﻿﻿ Santos empata em 0 x 0 com o Avaí e continua entre os líderes

O Santos não teve uma grande apresentação na noite deste domingo, contra o Avaí, no estádio da Ressacada, mas ficou perto de conquistar uma vitória nos domínios do adversário. Mesmo sem apresentar um bom futebol, o time paulista parou duas vezes no travessão no empate sem gols com os catarinenses. Com o resultado, o Peixe chega a 35 pontos somados nas 19 rodadas do primeiro turno, na terceira colocação, e vê tanto o líder Corinthians (47) quanto o vice Grêmio (39) se distanciarem. O Palmeiras, porém, perdeu para o Furacão e agora está três pontos atrás. O Leão, por sua vez, fecha a metade da competição com 18, na 19ª posição. quatro pontos atrás da Chapecoense, primeiro time fora da degola. Na próxima rodada, os comandados de Levir Culpi voltam à Vila Belmiro, local onde recebem o Fluminense, às 20h (de Brasília) da segunda-feira, dia 14. Antes, na quinta, no entanto, precisarão enfrentar o Atlético-PR, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Por terem vencido por 3 a 2 na ida, em Curitiba, os alvinegros podem até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que asseguram vaga nas quartas. Já Claudinei Oliveira e sua trupe terão um confronto direto contra o Vitória, no sábado, às 19h, no Barradão. Times param na trave e nos erros O primeiro tempo pôde ser dividido igualmente para as duas equipes, com a metade inicial sendo toda do Santos e a final, dominada pelo Avaí. Apostando nas investidas de Bruno Henrique, o Peixe conseguiu chegar com perigo na base da habilidade do camisa 27, sempre indo para cima de Leandro Silva. O melhor lance, no entanto, veio com uma bela contribuição dos mandantes. Aos 15 minutos, a bola foi alçada na área justamente por Bruno e Alemão desviou para cima. A bola continuou viva e, em disputa com Ricardo Oliveira, Alemão ganhou de novo, mas mandou para trás. Douglas, que estava adiantado, se esticou para alcançar, mas a redonda bateu no travessão. Na volta, o próprio Alemão afastou. Depois dos 20 minutos, porém, o Avaí percebeu a possibilidade de se aproveitar dos avanços de Bruno Henrique, que demorava a recompor, investindo pela direita. Nos dois melhores lances, Joel foi derrubado por Noguera após cruzamento, mas o juiz não marcou pênalti, e Juan, após confusão, chutou rasteiro, carimbando a trave de Vanderlei. Sem alterações no placar, os dois treinadores voltaram para o segundo temo confiantes que apenas uma das metades dos 45 minutos iniciais ia se repetir, sem promoverem quaisquer substituições. Quem quase foi premiado acabou sendo Levir. Aos seis, ele viu Zeca pegar chute de primeira após sobra, na entrada da área, e carimbar o travessão. Pouco depois, porém, quase que os donos da casa conseguiram o seu gol, quando Capa cruzou rasteiro, a bola cruzou a frente de Vanderlei e saiu sem ninguém encostar. A resposta veio com Ricardo Oliveira, que chutou forte, mas a bola passou perto da trave. O jogo seguiu sem grandes movimentações, mesmo com as substituições dos treinadores. Até o apito final, cada lado teve uma chance de ter a vitória. O Peixe em um cruzamento para Bruno Henrique, que Alemão tirou na hora exata. O Avaí em contra-ataque, já nos acréscimos, quando Willians serviu Júnior Dutra e o avante parou em boa defesa de Vanderlei. FICHA TÉCNICA AVAÍ 0 X 0 SANTOS Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC) Data: 06 de agosto de 2017, domingo Horário: 19h (de Brasília) Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB) Assistentes: Oberto da Silva Santos (PB) e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (PB) Público: 5.939 pessoas Assistentes: R$ 158.840,00 Cartões amarelos: Alemão e Judson (Avaí); Lucas Veríssimo (Santos) AVAÍ: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião (Willians), Juan (Rômulo) e Pedro Castro; Junior Dutra e Joel (Luanzinho) - Técnico: Claudinei Oliveira SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Noguera e Zeca; Alison, Renato (Léo Cittadini) e Jean Mota; Copete (Thiago Ribeiro), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke) - Técnico: Levir Culpi ;