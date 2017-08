﻿﻿ Virada Cultural acontece neste fim de semana na Biblioteca Monteiro Lobato em São Bernardo

A Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro de São Bernardo, recebe neste fim de semana (05 e 06/08) a Virada Cultural em comemoração ao aniversário de 464 anos da cidade. Serão 24h de atividades culturais, entre eventos literários, música, cinema, narração de histórias, troca de livros, food trucks e outras atrações. A programação terá início às 16h deste sábado, com atividades ininterruptas até as 16h do domingo. A virada será aberta com sessão de narração de histórias com João Acaiabe (personagem Tio Barnabé do Sítio do Picapau Amarelo). Na sequência, às 18h, começa o Pocket Show de Manuel Filho, intitulado “Recebemos a denúncia de que aqui se canta samba”. Às 21h, o autor André Vianco lidera bate-papo sobre Literatura de Terror, seguido por show com a Banda Bad Luck Gramblers, às 23h. Durante a madrugada haverá narrações de histórias de terror nos espaços ambientados da biblioteca, com Matheus Nogueira. Já no domingo, às 7h, a biblioteca recebe sessão de culturas alternativas, como yoga, oficina de mandalas, meditação e conversas sobre práticas saudáveis e de bem-estar. Às 9h, nova narração de histórias com as pratas da casa animará os visitantes, com brincadeiras voltadas às crianças, em paralelo. A programação segue às 10h, com oficina de figurinos de personagens da literatura. Durante três horas, os participantes serão convidados a produzir figurinos de personagens que serão expostos na biblioteca ao final da oficina. Às 11h, a Cia Duo Encantado promove nova narração de histórias, seguidos pela apresentação do coral municipal, regido por Simone Strublic, às 12h30. A virada cultural será fechada com chave de ouro, a partir das 14h, com conversa com o conceituado professor Doutor Leonardo Tonus, diretor do Departamento de Estudos Lusófonos da Universidade de Sorbonne, na França, sobre sua vivência e formação. A atividade será finalizada com apresentação da pianista Tânia Tonus. Durante todo o fim de semana, haverá ainda uma tenda para troca de livros ao redor da biblioteca, além de food trucks. ;