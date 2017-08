﻿﻿ Prefeitura de Praia Grande volta a apreender bicicletas sem documentos e gera polêmica

A Secretaria de Trânsito e Transporte (Setransp), com apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM), realizou blitz em Praia Grande, e apreendeu ao menos cerca de 25 bicicletas.

A força tarefa foi realizada na Praça do Samambaia na sexta-feira (28) e no sábado (29), na ciclovia da orla da praia, por volta das 20h. Foram recolhidas as bicicletas que não possuíam qualquer tipo de identificação de propriedade, como nota fiscal de compra ou cadastro na prefeitura. E os ciclistas que andavam na contramão, em cima das calçadas, ou as que estavam estacionadas irregularmente, fora dos bicicletários.

Segundo informações, a blitz visou fiscalizar a obediência às leis de trânsito, para este tipo de veículo. A operação gerou revolta e dividiu opiniões entre os próprios ciclistas, que acham a medida exagerada demais, pois segundo eles, nem todos possuem documentos como nota fiscal ou mesmo anda com ela.

“Uso minha bicicleta para ir trabalhar às 7h da manhã todo dia e não tenho o documento dela, pois montei peça por peça. Será que vou ter que andar com todas as notas fiscais das peças? Isso se eu as encontrar”, disse Silvano dos Santos.

Já a ciclista Roseane Dias, 24, apoia a operação. “Eu acho uma boa, pois sabemos que os ladrõezinhos ficam de bicicletas roubando para cima e para baixo, fora centenas de bikes que são furtadas todos os dias. Se fosse sempre assim, o número de roubos de bicicleta iria cair bastante”.

Segundo informações, a força tarefa continua e novas blitz serão realizadas nos próximos dias.

Recuperação

Quem teve a bicicleta apreendida deve se dirigir ao Pátio Municipal, na Avenida do Trabalhador, 3.443, Bairro Antártica, e recuperar o veículo. No ato, o ciclista pode optar por um curso de educação no trânsito com uma hora de duração, ou pagar multa. Segundo a prefeitura, o intuito é incentivar as pessoas a fazerem o curso e não arrecadar dinheiro.

Ciclista Cidadão

A Cidade conta com diversas ações voltadas ao ciclista e a principal delas é o projeto Ciclista Cidadão. Iniciado em setembro de 2011, ele consiste no cadastro de proprietários de bicicletas da cidade realizado após colagem de adesivo numerado nos veículos. Com as informações levantadas, a Secretaria de Trânsito está mapeando o perfil dos ciclistas de Praia Grande e direcionando de forma mais efetiva as ações de trânsito no município.

Os adesivos numerados do projeto Ciclista Cidadão foram confeccionados com material de alta aderência e são reflexivos que, além de identificar os ciclistas, ainda servem como elemento que reflete os faróis tornando o veículo mais visível durante a noite. Atualmente, aproximadamente 19 mil ciclistas praia-grandenses já estão cadastrados.

Este cadastro é permanente e é realizado na sede da Setran, no Bairro Sítio do Campo, ou em condomínios e entidades comerciais/sociais com agendamento prévio através do telefone 13-3496-5092.