﻿﻿ Jovem morre durante manifestação na Venezuela

Um jovem de 18 anos morreu na noite dessa sexta-feira (28) após ser atingido por um tiro em uma manifestação na cidade de San Cristóbal, no oeste da Venezuela, aumentando para 109 o número de mortes em quase quatro meses de protestos no país, informou a Promotoria. "Gustavo Villamizar recebeu um tiro quando se encontrava em uma manifestação nas imediações do Liceu Alberto Adriani", informou na sua conta do Twitter a Promotoria Geral da Venezuela, ao anunciar uma investigação sobre o caso. Várias pessoas morreram em todo o país em episódios violentos e confrontos entre manifestantes e forças de segurança nos últimos dias, especialmente durante a greve geral de 48 horas convocada pela oposição e vários setores sociais para exigir do governo o cancelamento da eleição da Assembleia Constituinte prevista para este domingo. Centenas de pessoas foram detidas durante esta nova ação de protesto, que consistiu no fechamento de empresas e foi acompanhada por uma greve de trabalhadores e o fechamento em massa de ruas com barricadas e outros objetos. Agentes da polícia e da Guarda Nacional (Polícia Militar) tentaram dissolver em vários pontos do país com bombas de gás lacrimogêneo quem fechava as ruas, que em alguns casos responderam com pedras e outros objetos. A Promotoria acusou os responsáveis das forças da ordem por supostas violações dos direitos humanos durante a contenção dos protestos e a promotora geral, Luisa Ortega, qualificou de "excessiva" a ação contra os manifestantes. ;