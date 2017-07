﻿﻿ 'Sir Carter e Rumi', os gêmeos de Beyoncé

Um mês após o nascimento dos filhos gêmeos, Beyoncé exibiu a primeira foto de Sir Carter e Rumi, frutos do seu casamento com Jay Z em seu Instagram, na madrugada desta sexta-feira (14). "Sir Carter e Rumi. Um mês hoje", escreveu. A cantora, que anunciou a gravidez com um ensaio fotográfico, dessa vez posou com os herdeiros, diagnosticados com icterícia no hospital, em um trono de flores com véu e lingerie azul. Pela silhueta, foi possível ver que a popstar recuperou a boa forma pouco tempo após o nascimento dos bebês. A foto foi publicada em seu Instagram. ;