﻿﻿ Prefeitos debatem no Consórcio Intermunicipal a limpeza dos piscinões

Os prefeitos do Grande ABC receberam nessa terça-feira (11), durante a 87ª Assembleia Mensal, o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Ricardo Borsari. Além de detalhar as últimas operações, Borsari garantiu a realização de limpezas para a retirada do mato e entulho de todos os piscinões da região. Com verba de R$ 41 milhões liberada pelo governo do Estado, Borsari prometeu que todos os 19 piscinões estarão limpos até o início do período das chuvas deste ano.

Para o presidente do Consórcio, Orlando Morando, o apoio do governo do Estado contribuirá para a resolução dos problemas com as chuvas no ABC. “O superintendente tem trazido uma ação conjunta para os piscinões. Não tem como resolver este problema sem uma boa integração entre o ABC e o governo do Estado”, reforçou Morando.

Segundo Borsari, com a limpeza e manutenção que serão feitas até o final do ano, a região estará com os equipamentos prontos para enfrentar o período das chuvas. “Eu gostaria de destacar ainda que estamos conseguindo com a atual gestão do Consórcio um relacionamento bem melhor do que tínhamos lá atrás”, afirmou.

Outro pauta discutida no encontro foi a revisão do Plano de Desenvolvimento de Proteção Ambiental (PDPA). Ricardo Araújo, representante da Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, fez uma apresentação aos prefeitos sobre o trabalho desenvolvido pela secretaria, que será apresentado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê visando a alteração na lei específica da Billings.

Segundo Morando, a lei não atende às exigências para a regularização fundiária em áreas de mananciais. “Não está sendo possível cumprir o plano de regularização fundiária com a legislação atual”, disse. O próximo passo é enviar o relatório para aprovação do comitê. O texto final será submetido à Secretaria de Meio Ambiente para elaboração de novo projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Encontro de Municípios

Também foi anunciada durante a assembleia a realização, em setembro, do Encontro Regional de Municípios da Região Sudeste, organizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), em parceria com o Consórcio Intermunicipal. Para os prefeitos, a parceria com a ABM é de fundamental importância, já que participam do encontro gestores municipais e que devem compartilhar seus projetos e iniciativas, numa troca de experiências exitosas na administração pública.

“O Consórcio aprovou o encontro. Vamos ceder o local, e, caso não seja suficiente o auditório da entidade, o evento será realizado em algum espaço cedido pelas Prefeituras”, contou Morando.

Brasília

Também aconteceu a apresentação oficial do Diretor de Programas e Projetos da entidade, Leonardo Queiroz, que vai atuar em Brasília para buscar investimentos e projetos para o Grande ABC. Ele detalhou suas experiência e expectativa quanto à linha de atuação na capital federal.

O diretor visitou no último dia 7 de julho a sede da Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, em Brasília (DF), para obter mais informações sobre o Programa Avançar Cidades, que será lançado oficialmente nesta quarta-feira (12).

“A nossa região conta com um corpo técnico bastante profissional, e sai na frente, em função da atuação e capacitação dos técnicos que atuam nos Grupos de Trabalho (GTs). A nossa expectativa é a melhor possível para garantir esses investimentos”, destacou Queiroz.

Na próxima semana, Leonardo e o secretário executivo do Consórcio, Fabio Palacio, devem participar de uma reunião de trabalho em Brasília com representantes da União Europeia para tomar ciência de outros projetos que podem ser implementados na região.