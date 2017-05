Em parceria com o Sebrae-SP, São Bernardo recebe Semana Nacional do MEI

A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), promove a partir desta segunda-feira (08/05) mutirão voltado à formalização de pequenos negócios na cidade, em comemoração à Semana do Microempreendedor Individual (MEI). Os serviços de capacitação e orientação estão disponíveis em tenda montada no largo da igreja Santíssima Virgem, na região central.

A ação busca tirar dúvidas sobre o funcionamento da modalidade, dar orientações sobre as vantagens da formalização, promover oficinas de capacitação e oferecer a possibilidade para o empreendedor já registrar um CNPJ. Somente na primeira hora de evento, cerca de 15 pessoas se cadastraram no serviço. A expectativa é que a tenda receba cerca de 80 pessoas diariamente.

“O País atravessa uma crise generalizada no mercado de trabalho, com cerca de 14 milhões de desempregados. Em São Bernardo, sabemos que ainda há muita gente na informalidade, por isso vamos oferecer toda a capacitação, treinamento, além de formas de obter financiamentos, para a formalização de novos negócios, que gerem renda e postos de trabalho”, destacou o prefeito Orlando Morando, em visita à estrutura, na manhã desta segunda-feira, ao lado do secretário de Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, e do gerente regional do escritório do Sebrae-ABC, Arthur Eugênio Furtado Achoa.

CTR - Além dos serviços do Sebrae, os munícipes que estão à procura de emprego também poderão aproveitar a ação para realização de cadastro no banco de vagas da cidade, por meio do Centro de Trabalho e referência (CTR) Móvel. No local, é possível efetuar inscrição para vagas e emitir carteira de trabalho, de forma gratuita.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, a unidade do CTR, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 2316, recebe cerca de entre 380 a 400 pessoas buscando por colocação no mercado de trabalho diariamente. “É uma unidade importante do ponto de vista social, porque dá encaminhamento para pessoas com dificuldade de inserção no mercado”, informou o titular da pasta.

