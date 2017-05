Prefeitura de São Bernardo garante pagamento aos coletores de Lixo e barra greve

A Prefeitura de São Bernardo informa, por meio da Procuradoria-Geral do Município, que foi realizada, nesta quinta-feira (04/05), na Justiça do Trabalho, uma audiência de conciliação entre a administração, o Consórcio SBC Resíduos SA e o Sindicato da Categoria (Siemaco), em que ficou concluído pelo pagamento aos funcionários da empresa (em torno de 1.000 colaboradores), nesta sexta-feira (05/05), referente aos salários do mês. A decisão foi concordada entre as partes envolvidas e registrada em ata. O montante, estimado em R$ 3 milhões, havia sido consignado pela Prefeitura e aceito pela juíza do Trabalho Claudia Flora Scupino, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Desta forma, fica descartada a possibilidade de greve, que havia sido proposto pela empresa, há algumas semanas. A administração havia peticionado o valor com o objetivo de garantir o pagamento dos coletores de lixo, referente à folha mensal dos colaboradores do Consórcio para os serviços de retirada e varrição de ruas na cidade. ;