Em São Bernardo, exposição sobre a industrialização rememora República Velha

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da diretoria de Cultura, promove até o dia 10 de junho a exposição “Industrialização na Região de São Bernardo do Campo durante a República Velha”. Resultado de recente pesquisa realizada por funcionários da Cultura, a mostra acontece na Seção de Pesquisa e Documentação, situada na Alameda Glória, nº 197, região central da cidade. Ao todo, são 15 painéis que trazem todo o panorama sobre o tema, reunidos por autores como Wanderley dos Santos, João Netto Caldeira e Atílio Pessotti – especializados na memória regional –, assim como fotografias e documentos da época. Há ainda informações inéditas, encontradas em acervos documentais de dentro e de fora do município. No conteúdo em exposição, se destacam os mapas e as fotografias aéreas com a indicação da localização dos prédios ocupados pelas antigas indústrias – alguns dos quais resistiram até poucas décadas atrás –, deixando marcas na paisagem urbana. Outro destaque é uma tabela das indústrias ativas na região entre 1890 e 1927, com a indicação da origem étnica, social e geográfica de seus proprietários. Pela relação, é possível verificar o predomínio de imigrantes – ou descendentes – estabelecidos no Núcleo Colonial São Bernardo, com ocupações como as de comerciante e carpinteiro. Os primeiros operários da cidade também se fazem presentes, por meio de diversas fotografias e importantes registros iconográficos. “Industrialização na Região de São Bernardo do Campo durante a República Velha” Visitação de segunda a sexta, das 8h30, às 16h30. A entrada é livre e gratuita.

Seção de Pesquisa e Documentação (Memória) - Alameda Glória, 197, esquina com a Rua Jurubatuba, Centro.

Mais informações pelos telefones 4125-5577 e 4123-8858. ;