Musico de São Bernardo do Campo lança o CD Menos, Mais, terceiro album da carreira

Aos 14 anos, ele arriscava seus primeiros versos e composições. Aos 19, com dezenas de letras na gaveta, decidiu gravar o primeiro CD. Sete anos se passaram desde então, a vida mudou, o amadurecimento é nítido, mas a paixão pela música e o talento para compor continuam os mesmos. Esse é Denis Vini Campos, um são-bernardense de 26 anos que parte para o lançamento de seu terceiro CD.

O trabalho em questão é o CD 'Menos, Mais', que será lançado neste sábado (6), às 20h, na Casa da Comunidade, em São Bernardo do Campo. Nesta produção, o jovem cantor e compositor fala sobre a importância dos opostos em nosso cotidiano.

"O tema do CD é baseado nessa questão dos opostos e sobre como nós precisamos menos de algumas coisas e mais de outras para chegar a uma vida ideal, digamos assim. Acho que, de certa forma, o CD fala um pouco sobre equilíbrio e como nós precisarmos de muitos 'menos e mais' em nossas vidas".

Com formação em Publicidade e Propaganda, Denis diz que a inspiração para suas composições vêm do dia a dia. "A minha maior inspiração para o CD é a rotina. Por exemplo, eu não sei escrever uma música quando estou cercado pela natureza. Costumo compor quando estou no trânsito, no trabalho ou no pior dia da semana. Muitas das minhas músicas falam sobre o peso do dia a dia, do trabalho, mas são nesses momentos em que eu tento achar um equilíbrio e dizer onde podemos achar alívio e esperança".

Casado há pouco mais de um ano, Denis Vini Campos ressalta o amadurecimento pessoal nos últimos anos e acredita que isso se reflete no atual projeto. Embora já tenha outros dois CDs gravados, pela primeira vez ele acredita ter chegado ao resultado pensado antes da elaboração do CD.

"Esse CD tem identidade, as letras estão muito mais maduras e, mais do que tudo, ele foi pensado da música um até a dez. Não tem uma música que você diz: 'Nossa, mas essa daqui não encaixa'. Nós optamos por deixar músicas muito boas fora desse trabalho porque elas ficariam soltas e fora do contexto. Eu acredito que pela primeira vez consegui colocar minha identidade 100% em um trabalho".

Assim como outros jovens compositores, ele se espelha em inúmeros artistas. As influências passam por 30 Seconds to Mars, Radiohead, Los Hermanos, Fresno e vão até compositores da música cristã contemporânea, como: Gerson Borges, Elly Aguiar e Palavrantiga. Uma banda do Rio de Janeiro, no entanto, lhe chama a atenção em especial.

"Me espelhei muito no Crombie. Mas aí você pode falar: 'Pôxa, mas como você pode falar deles se os estilos são completamente diferentes?'. Embora isso seja verdade, o Crombie tem uma característica que eu admiro bastante, eles conseguem sintetizar as músicas deles e, ao mesmo tempo, continuam profundos. Eu busquei muito isso nesse CD até por causa da questão do 'menos, mais'. Acho que no aspecto estético bebi muito do Paulo Nazareth (vocalista da banda) e do Crombie".

Ao contrário de seus primeiros CDs, Denis Vini Campos agora conta com uma banda e desenvolveu o projeto em conjunto com eles. Para o compositor, o auxílio da banda formada por Henrique Moura (baixo), Lucas Guimarães (guitarra), Bruno Barbosa (bateria) e Rafael Scala (teclado) foi fundamental para o CD sair com a cara que ele gostaria.

"Os meninos me ajudaram muito", afirma. "Nós caminhamos o tempo todo na mesma direção e todas as decisões do CD foram tomadas em conjunto. É muito interessante porque você consegue perceber o estilo de cada um deles neste trabalho".

O CD 'Menos, Mais' tem dez músicas, sete inteiramente compostas por Denis Vini Campos e outras três em parcerias com amigos. A produção contou ainda com participações especiais de Paulo Nazareth, Victor Bember, Elly Aguiar e Marisa Silveira, além da esposa Byanca Nascimento e do amigo de infância Isac Neto. A gravação foi feita no estúdio Buena Onda, sob a supervisão de Claudio Martos e masterização de Homero Lotito.

Ficha Técnica