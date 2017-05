Tecnológico, moderno e muito atraente, novo PEUGEOT 3008 será equipado com PEUGEOT i-Cockpit 2.0

Dirigir deveria ser uma experiência inesquecível para todos. Todos os dias. Estar atrás do volante é um momento diário – mas pouco notado – em que o homem e a máquina se tornam parceiros na chuva, no trânsito de volta para casa, nas viagens aos finais de semana.

A PEUGEOT sabe disso e, inspirada neste momento tão trivialmente único de milhões de motoristas, criou o PEUGEOT i-Cockpit 2.0 para equipar o novo PEUGEOT 3008.

O posto de condução exclusivo, já encontrado no premiado PEUGEOT 2008 e no carro mais econômico do Brasil, o PEUGEOT 208, surgiu no lançamento do hatch. A ideia inicial era a de que o motorista deveria ter realmente tudo à mão, além de mais agilidade nas manobras. Ou seja: com o PEUGEOT i-Cockpit você viaja com mais conforto e segurança, sem abrir mão da diversão ao volante.

Com a chegada da nova geração do PEUGEOT 3008, que já recebeu o prêmio Car of The Year 2017 (COTY), o prêmio mais disputado da indústria automotiva europeia, o PEUGEOT i-Cockpit ganha um novo patamar entre os SUV à venda no País e eleva a qualidade da direção para um nível totalmente inédito por aqui. Também vale a pena frisar de essa foi a primeira vez em que um Utilitário Esportivo levou o prêmio.