Sabesp investe R$ 28 milhões em Diadema

Com investimento de R$ 28 milhões da Sabesp, 190 mil pessoas em Diadema serão beneficiadas com obras para redução da perda de água. Serão realizadas 48,8 mil ligações de água e o volume a ser recuperado é equivalente a 10% de toda água consumida no município e cerca da metade da água perdida no setor. O Prefeito de Diadema, Lauro Michels, o superintendente da Unidade de Negócios Sul da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, e o gerente regional da Sabesp, Jair Manoel da Silva, assinaram autorização para início de obras no município, nesta tarde, 4 de maio, no reservatório Jardim das Nações. Estão previstos assentamento de 8,8 km de redes primárias, troca de 15 km de redes de cimento amianto, instalação de 17 válvulas redutoras de pressão, instalação de booster para zona alta, instalação de booster Paranapanema, recuperação estrutural do Reservatório Nações, sub-setorização do sistema Nações, criação de 17 Distritos de Mediação e Controle de monitoramento e controle de pressão e vazão. “A Sabesp tem realizado um trabalho contínuo na cidade e a população está acompanhando as melhorias. E mesmo enfrentando a crise econômica, vai investir R$28 milhões para diminuir a perda de água, beneficiando equivalente a 45% da população do município São obras muito importantes para nossa cidade” comentou o prefeito. “Fiquei muito contente com o anúncio das obras. As melhorias que já estão acontecendo vão beneficiar a todos”, comentou o morador, Wander da Silva Martins de 58 anos. As obras serão realizadas em 18 meses e vão percorrer os bairros Jardim Campanário, Parque Reid, Casa Grande, Piraporinha, Jardim Takebe, Vila Oriental, Jardim Fraternal e parte do Centro. Segundo o superintendente da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, com a conclusão das obras, os benefícios esperados são a redução da quantidade de vazamentos, redução do índice de perdas, eliminação de pontos de fragilidade do abastecimento e aumento da segurança operacional do sistema. ;