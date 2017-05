Lazer - 02/05/2017 - 08:13:07 Rock Dog - No Faro do Sucesso Trailer Dublado Rock Dog - No Faro do Sucesso Trailer Dublado Da Redação com agências Foto(s): Divulgação / Arquivo Rock Dog Poster SINOPSE E DETALHES Quando um rádio cai do céu, diretamente nas mãos de um atônito Tibetan Mastiff, ele sai de casa em busca da realização de seu maior sonho: tornar-se músico. A partir de então, Mastiff se depara com diversos acontecimentos inesperados. Classificação indicativa a definir por www.culturadigital.br/classind Título original Rock Dog Distribuidor PARIS FILMES Ano de produção 2016 Tipo de filme longa-metragem Categoria: Animação Idiomas Inglês Cor Colorido Estreia em 04/05/2017 ; Links Vídeo