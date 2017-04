Sistema Anchieta-Imigrantes com tráfego totalmente bloqueado a partir do km 64 da via Anchieta

Tráfego totalmente bloqueado a partir do km 64 da via Anchieta, no acesso ao viaduto da Alemoa, devido manifestação no local.

A via permanece com tráfego lento, no acesso ao bairro Riacho Grande, do km 28 ao km 29, por conta do excesso de veículos devido ao reflexo de manifestação fora do trecho de concessão.

Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com tráfego normal. O tempo está encoberto, mas com boa visibilidade.

O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida é feita pelas pistas sul das rodovias Anchieta e dos Imigrantes. A subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).