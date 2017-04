Litoral - 27/04/2017 - 20:52:14 Justiça estabelece multa de R$ 2,5 milhões em caso de interdição do Sistema Anchieta-Imigrantes Justiça estabelece multa de R$ 2,5 milhões em caso de interdição do Sistema Anchieta-Imigrantes Da Redação com agências Foto(s): Reprodução Eventuais bloqueios no SAI poderão render multa de R$ 2,5 milhões O Poder Judiciário acatou pedido da Ecovias e proferiu liminar de interdito proibitório face à greve geral prevista para amanhã. O documento estabelece multa única de R$ 2,5 milhões a ser arcada pelos sindicatos e manifestantes, solidariamente, em caso de interdição de qualquer via do Sistema Anchieta-Imigrantes durante as manifestações. Além do respaldo judicial, a Ecovias estabeleceu planos de ação em conjunto com o Policiamento Rodoviário e reforçará suas equipes e recursos operacionais – como guinchos e inspeções de tráfego – em pontos estratégicos das rodovias. Foi feito também um planejamento de distribuição de sinalização em trechos que podem ser afetados pelo movimento. Dessa forma, qualquer desvio de tráfego necessário pode ser executado e sinalizado com maior agilidade. Os usuários serão informados, em tempo real, sobre as condições de tráfego em todos os canais de comunicação da concessionária, como 0800, site, Twitter, painéis eletrônicos de mensagem e nos boletins enviados à imprensa. ; Links Vídeo