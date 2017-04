Feriado do Dia de Trabalhador recebe programação cultural em São Bernardo

Como alternativa de lazer para o feriado do Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (01/05), a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Diretoria de Cultura, promove neste fim de semana uma série de atividades culturais livres e gratuitas, espalhadas pela cidade. A programação começa no sábado (29/04), na Praça Lauro Gomes, região central, com apresentações do projeto que propõe a retomada do espaço pela população, denominado “Reviva a Praça - A Praça é de Todos”. O local receberá shows do sertanejo Bruno Coelho, às 11h, e do roqueiro Julinho Cassettari, às 15h.

No mesmo dia, vai ocorrer um sarau com poesias de Manoel de Barros aos apreciadores de literatura. O evento será realizado às 15h, na Câmara de Cultura Antonino Assumpção, também no Centro. Já para quem gosta de dança, a opção é o projeto “Soltinha Fitness”, que traz coreografias ministradas em clima de balada, com seleção musical eclética e promoção do exercício físico. A atividade também acontece no sábado (29/04), das 15h às 16h30, no Parque Raphael Lazzuri, no bairro Anchieta.

Na sequência, a I Feira de Artes Cênicas de São Bernardo traz os mais diversos promotores de arte, em modalidades que incluem atividade circense de ruas, apresentações de alunos de balé, apresentações de atores profissionais, além de oficinas e feira de alimentos. O evento será realizado no domingo (30/04), das 13h às 22h, no Teatro Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos.

O domingo também reserva apresentação de sucessos dos anos de 1970, 80, 90 e 00, na 2ª edição da Arena Flash, proporcionando o encontro dos apreciadores das músicas do passado com DJ’s, produtores de eventos, grupos de dança e comunidades flashbacks. O evento acontece, das 12h às 19h, no Parque da Juventude Città di Maróstica, Centro.

Outra programação musical oferecida é o Bailão do Ferrazópolis, cuja programação inclui desde baladas românticas ao forró, passando pelo sertanejo e xote, entre outros ritmos. Este mês a apresentação será do Trio Belizário, no dia 30, às 16h, no Centro Cultural Jácomo Guazelli, no Ferrazópolis.

Mostra 1º de Maio

O Fórum de Teatro de São Bernardo também promove na segunda-feira a Mostra 1º de Maio, que reúne artistas da cidade, além de pesquisas artísticas, espetáculos e criações. As apresentações incluem teatro, circo, música, dança e microfone aberto. As apresentações acontecem na Praça da Matriz, Centro, das 10h às 17h.

Eventos

Praça Lauro Gomes - Rua Marechal Deodoro, s/nº Câmara de Cultura Antonino Assumpção - Rua Marechal Deodoro, 1.325 Parque Raphael Lazzuri - Av. Kennedy, 1.111, Bairro Anchieta Teatro Lauro Gomes - Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos Parque da Juventude Città di Maróstica - Av. Armando Ítalo Setti, 65, Centro Cultural Jácomo Guazelli - Rua Rosa Pacheco, 201, Ferrazópolis Praça da Matriz - Rua Marechal Deodoro, Centro