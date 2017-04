Projetos de incentivo ao Esporte beneficiam 200 crianças e adolescentes em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo, com apoio do Governo do Estado, lançou nesta quarta-feira (26/04) os projetos “Cidade do Vôlei” e “Na Cesta”, que objetivam estimular o desenvolvimento do Esporte e da inclusão social, além da formação das categorias de base no voleibol e basquetebol para meninas entre 9 e 17 anos.

O evento de lançamento dos programas foi realizado no Ginásio Lauro Gomes da Sede Urbana da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, localizado na Rua Vinte Oito de Outubro, no Centro. Na oportunidade, a Secretaria de Esportes e Lazer entregou kits com uniformes para integrantes de seis equipes de competição de escolinhas de vôlei e basquete da cidade.

Segundo Alex Mognon, secretário de Esportes e Lazer do município, o projeto vai muito mais além da formação de atletas. “Os dois programas são de extrema importância para cidade. Eles trabalham a inclusão social das crianças que participam e das famílias, afastando os jovens das drogas e das ruas, além de oferecer a oportunidade de se tornarem profissionais”, destacou.



Sem custo para a cidade, a ação capta recursos por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, onde empresas podem repassar de 0,01% a 3% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para projetos esportivos.

Esta foi a segunda entrega de uniformes promovida pela nova gestão da Prefeitura de São Bernardo. Há dois meses, a administração já havia distribuído kits esportivos para incentivo de crianças e adolescentes praticarem Basquete.

A cerimônia também contou com a presença de Marcos Galante Vial, presidente da Associação; Mauricio Cardoso, diretor de Esportes e Lazer de São Bernardo; William Carvalho da Silva, capitão da Geração de Prata das Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984; Guto Rodrigues, diretor da Federação Paulista de Karatê; André Brazolin, ex-atleta da seleção de basquete fundador do Instituto Brazolin; e o tetracampeão mundial Luis Carlos Cardoso, atleta da Associação que representou o Brasil nas Paralimpíadas Rio 2016, e seu técnico, Ákos Angyal.