São Bernardo é escolhida para sediar os Jogos Regionais de 2017

A cidade de São Bernardo foi escolhida pela terceira vez seguida para sediar edição dos Jogos Regionais, que envolve mais de 30 mil atletas de todo o Estado de São Paulo. Organizado pela Secretaria estadual de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, a competição é etapa classificatória para os Jogos Abertos Horácio Baby Barioni e será realizada na cidade entre os dias 18 e 29 de julho, com presença de atletas representantes de 30 cidades paulistas. A cidade foi escolhida devido à sua estrutura esportiva, composta por arenas, ginásios, estádios, clubes e centros de recreação espalhados pelos bairros. Um dos destaques do município é a Arena Caixa – Professor Oswaldo Terra, que oferece 30 mil metros quadrados de área construída e é considerado um dos mais modernos da América Latina. “É um orgulho poder sediar novamente essa competição, que é uma vitrine muito importante para os atletas de todo o Estado. São Bernardo conta com competidores de ponta, que se beneficiam da estrutura da cidade, e que sem dúvida terão um ótimo desempenho e representarão muito bem a nossa cidade”, disse o prefeito Orlando Morando. Neste ano, os Jogos Regionais contam com novidades, como a inclusão de duas modalidades oficiais: skate street e badminton. Além disso, o vínculo entre atleta e município também volta a ser obrigatório. Outro destaque é o retorno das categorias sub-21 e livre nos Regionais, encerrando o modelo de classificação por primeira e segunda divisões. Além de São Bernardo, outras sete cidades do Estado cederão estrutura para os Jogos em diferentes períodos da competição. “São Bernardo já tem tradição nos Jogos Regionais, tanto pela estrutura esportiva que oferece quanto pelo ótimo desempenho dos atletas, que sempre conquistaram bons resultados para o município. Neste ano não deverá ser diferente”, destacou o secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon. Jogos Regionais Responsável por revelar atletas conhecidos nacional e internacionalmente (como Maurren Maggi, Hugo Hoyama, Diego Hypólito, Arthur Nory, Hortência e outros), os Jogos Regionais movimentam também a economia das cidades-sede, já que além dos atletas, comparecem também técnicos, jornalistas e centenas de profissionais das mais diversas áreas para possibilitar a realização dos Jogos. ;