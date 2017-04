Schwarzenegger ‘enlouquece’ o público no Arnold Classic South America

Arnold Schwarzenegger levou o público às raias da loucura neste sábado (22), segundo dia do Arnold Classic South America. O astro interagiu com o público e com os atletas na visita ao evento que leva seu nome e, assim como na chegada a São Paulo (SP), na sexta-feira (21), deu um verdadeiro show de simpatia, bom humor e simplicidade. Neste domingo (23), a partir das 10h, no encerramento da maior feira de nutrição esportiva da América Latina, o Exterminador promete repetir a dose, para alegria do público que tem lotado os pavilhões do Transamérica Expo Center.

Schwarzenegger chegou ao Pavilhão de Esportes do Transamérica Expo às 12h30 para acompanhar a disputa do Strongman Pro. Animado, decidiu prestigiar antes a Arena Paradesportiva, onde as pessoas podem participar de atividades e viver um pouco da experiência de um paratleta. Depois de brincar com as crianças do tênis em cadeira de rodas, foi ver os ‘animais’, como ele chama, na base da camaradagem, os atletas que chegam a levantar 500 quilos. E, uma vez mais, se divertiu. Com óculos escuros, ao melhor estilo Exterminador, no deadlift, mais conhecido como carroça, para se juntar a outros gigantes a fim de aumentar o peso que um dos atletas teria que levantar.

Modalidades como o street workout - onde fez questão de cumprimentar atletas da terceira idade que fazem verdadeiras acrobacias -, pole dance, pebolim e artes marciais também receberam a visita do astro. Na sequência, se dirigiu para a Expo, onde 150 expositores fazem a festa de milhares de pessoas desde sexta-feira. Novamente, interagiu com o público que seguia seus passos pela feira. Contudo, ninguém recebeu mais atenção do que as crianças. "Como é bom ver tantos meninos e meninas entusiasmados com o esporte. Eles são o nosso futuro e nossa missão é inspira-los a uma vida saudável", observou. Um dos pontos altos da visita foi quando ele parou em frente a uma estátua sua, lembrando os tempos de campeão de bodybuiling, no Boulevard, e posou para fotos.

Schwarzenegger é a grande estrela do evento, mas o Arnold Classic South America tem reunido mais celebridades em São Paulo. Entre sexta-feira e sábado, marcaram presença no Transamérica Expo astros como os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, o lutador do UFC José Aldo, as musas fitness Gracyanne Barbosa e Juju Salimeni, o apresentador Marcos Mion, Michelly Crisfepe (ex-BBB), Eva Andressa, Carol Saraiva, Fernanda D’Avila (ex-bailarina do Domingão do Faustão) e Dani Bolina (ex-Panicat), o modelo e atleta Felipe Franco, o ex-BBB Kleber BamBam e a atriz Karina Bacchi.

Último dia

O último dia do Arnold Classic South America tem agenda esportiva cheia de grandes atrações. Umas das principais é o Desafio Internacional Brasil x Suécia de Luta de Braço. A.modalidade é sempre um dos grandes destaques do Arnold Classic no Brasil. Nesta edição, em São Paulo, as mulheres mostrarão que são boas de briga. As brasileiras Gabriela Vasconcelos e Tatiane Faria enfrentam as suecas Fia Reisek e Victoria Karlsson, a partir das 10h. E quem estará lá para prestigiar os combates de perto será o próprio Arnold Schwarzenegger.

Gabriela Vasconcelos é dona de 24 títulos mundiais e Tati Faria lidera o ranking da categoria peso leve para braço direito e está em segundo no braço esquerdo da WAL (Associação Mundial de Luta de Braço). As adversárias também são grandes atletas. Fia Reisek foi a única mulher a ocupar o primeiro lugar com a mão esquerda e direita no Campeonato Feminino da WAL em 2016. Victoria Karlsson figura entre as melhores do seu país na modalidade.

Além da luta de braço, os melhores atletas do país competirão no V Open Internacional de Karate Arnold Classic South America. As eliminatórias foram sábado e as finais serão neste domingo, a partir das 10h. Não por acaso, é o evento que mais tem crescido em tamanho e importância no cenário do karate nacional. Em 2017, em São Paulo, serão 75 categorias em dois dias. Trata-se do único evento Open particular no Brasil com pontuação nacional para o Ranking da CBK - Confederação Brasileira de Karate - entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O pole dance, que tem a disputa da 3º Copa Pan-Americana, também está na programação deste domingo. A disputa reúne as 20 melhores profissionais femininas, que lutarão para levantar o troféu de ‘Melhor Atleta de Pole Dance das Américas’. Ao todo são esperados mais de 200 atletas nacionais e internacionais, reunindo campeões dos mais expressivos países das Américas na modalidade, como Venezuela, Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Peru, além do Brasil. Vale lembrar que também há disputa masculina, mas a força deste esporte está mesmo na presença feminina.

O evento também contempla a etapa nacional (somente para atletas brasileiras) que concorrem ao título nacional de 2017 e vaga na competição mundial da Federação Internacional de Pole Esporte e Arte (IPSAF), em dezembro, em Orlando, nos Estados Unidos. A melhor atleta pan-americana da categoria profissional feminina vai direto para a final dos campeões das edições Arnold Sport Festival, disputada todos os anos em Ohio, EUA.

Em paralelo às três competições internacionais, a programação do Arnold Classic South America terá ainda Arena Paradesportiva, bodybuilding amador, judô, MMT, muay thai, powerlifting, remo indoor, kung fu, strongman amador e xadrez.

Evento Global

O Arnold Classic é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.

O Arnold Classic South America tem patrocínio diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull, Integralmedica, Max Titanium e Midway, patrocínio gold de Champion e apoios de WW transportes, Água Legítima Lindoia e Stadium. A realização é de Savaget Excalibur Promoções e Eventos.

Arnold Classic South America