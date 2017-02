Nova gestão em São Bernardo prioriza compra de uniformes e kits escolares

Da Redação com agências

Uma das prioridades da nova gestão da Prefeitura de São Bernardo tem sido na elaboração de ações para o setor da Educação, com ênfase no fornecimento de qualidade e garantia de uniformes e kits escolares para todos os alunos da rede municipal. Além de compor plataforma de governo, a nova política para aquisição de produtos e vestimentas tem sido primada em virtude da ausência de atas, não realizadas pela gestão anterior. Sem a documentação necessária, o governo de São Bernardo tem atuado com celeridade para viabilizar o fornecimento aos alunos, com vistas ao início do ano letivo, nesta terça-feira (07/02), que envolvem aproximadamente 85 mil alunos, distribuídos por 196 escolas da rede (174 diretas e 22 conveniadas). Na relação de kits escolares, a Prefeitura concretizou a ata de registro de preços para abrir processo licitatório, respeitando os produtos para os níveis da creche (zero a 3 anos), educação infantil (4 a 5 anos), ensino fundamental (6 a 10 anos) e EJA (Educação para Jovem e Adulto). A administração tem adotado a política de transparência e ações sólidas, viabilizando assim produtos com qualidade e igualitários a todas as pessoas que se servem dos serviços públicos nos mais diferenciados setores. Sobre os uniformes escolares, a Prefeitura trabalha para implementar uma nova metodologia de aquisição, que permitirá mais transparência e agilidade no fornecimento das roupas. A cautela na formatação de uma nova política busca elevar a eficiência do município na Educação, buscando também não prejudicar todos os munícipes, que nos anos anteriores, presenciaram uma série de escândalos que colocaram a cidade sob investigação da Justiça, por suspeita de esquema de corrupção na compra de uniformes e kits escolares em 2011 e 2012. Nova política de Integração Com o objetivo de valorizar e fortalecer relacionamento, a Prefeitura de São Bernardo realizou entre segunda-feira (30/01) e sexta-feira (03/02) atos com os quase dez mil educadores de toda a rede municipal, no Cenforpe. O encontro, que registrou bom público entre os profissionais, teve a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, da secretária de Educação, Suzana Dechechi, além de integrantes da direção da Pasta. Os discursos tanto do chefe do Executivo, quanto da titular da Pasta foram enfatizados de que o novo tom será de constante diálogo e estreita relação com os profissionais da Educação. Um serviço de escuta de toda a rede já está sendo exercido, focando em diagnosticar problemas e viabilizar novas ideias e planos para todo o setor. Educar Mais Paralelamente às ações, a Prefeitura lançou o programa “Educar Mais”, que inicia a inserção de escolas da rede no formato de tempo integral, ampliando a carga escolar de 5 horas para 9 horas. A iniciativa será validada nas EMEBs Ariano Suassuna (Jardim Farina), Ítalo Damiani (Estr. do Taquacetuba), Marcos José Ribeiro (Ferrazópolis), Professora Sylvia Marilena Fantacini Zanetti (Jordanópolis) e no CEU Luiza Maria de Farias (Jardim Silvina). A nova ação vai oferecer aos estudantes possibilidades de aprendizagem de diversos modos, pois agregará às disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. A disciplina de Língua Estrangeira Moderna (Inglês), além de atividades complementares de Grupos de Estudos, Jogos de Tabuleiro, Linguagens Artísticas, Educação Ambiental, Iniciação Cientifica, Cultura do Movimento, Protagonismo Infantil e Pensando no Futuro, para todos os estudantes. As modalidades serão realizadas em diferentes espaços físicos e desenvolvidas ao longo dos anos. O programa vem ao encontro da proposta pedagógica da gestão da Prefeitura de São Bernardo de valorizar cada vez mais a escola pública, qualificando o processo de melhoria do ensino. O plano é um dos itens destacados no conjunto de compromissos do novo governo no município.” ;