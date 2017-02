São Bernardo lança o “Educar Mais” e inicia tempo integral nas escolas

A Prefeitura de São Bernardo lançou, na tarde desta segunda-feira (30/01), o programa “Educar Mais”, que inicia a inserção de escolas da rede no formato de tempo integral, ampliando a carga escolar de 5 horas para 9 horas. A iniciativa será validada para o início do ano letivo, no dia 7 de fevereiro, nas Emebs Ariano Suassuna (Jardim Farina), Ítalo Damiani (Estr. do Taquacetuba), Marcos José Ribeiro (Ferrazópolis), Professora Sylvia Marilena Fantacini Zanetti (Jordanópolis) e no CEU Luiza Maria de Farias (Jardim Silvina). As unidades passarão a funcionar das 7h30 às 16h30 e atingirá crianças da creche de zero a três anos e Ensino Fundamental, até os dez anos. Ao todo, 1.231 crianças serão inseridas nesta primeira etapa do programa.

O lançamento da ação foi feito na unidade educacional, no Jardim Silvina, pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, pela titular da Educação, Suzana Dechechi, demais secretários, vereadores, além de educadores e trabalhadores do setor.

A nova ação vai oferecer aos estudantes diversas possibilidades de aprendizagem, pois agregará as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Desse modo, será incluída a disciplina de Língua Estrangeira Moderna (Inglês), além de atividades complementares de Grupos de Estudos, Jogos de Tabuleiro, Linguagens Artísticas, Educação Ambiental, Iniciação Cientifica, Cultura do Movimento, Protagonismo Infantil e Pensando no Futuro, para todos os estudantes. As modalidades serão realizadas em diferentes espaços físicos e desenvolvidas ao longo dos anos.

O programa vem ao encontro da proposta pedagógica da gestão da Prefeitura de São Bernardo de valorizar cada vez mais a escola pública, qualificando o processo de melhoria do ensino. O plano é um dos itens destacados no conjunto de compromissos do novo governo no município, sendo elaborado e defendido como um dos pontos prioritários a serem implementados no início da gestão.

“É com muita ousadia e alegria que venho aqui hoje lançar, aquilo que considero o mais ousado programa desta administração. Não é uma ação simples. Nos dedicamos muito, porque se trata de um sonho, um desejo para a nossa cidade. Um compromisso da nossa campanha eleitoral. Falamos em alto e bom tom que lançaríamos uma ação como esta”, pontuou Morando.

O “Educar Mais” é uma iniciativa que assegura que a essência do projeto é a permanência da criança e do adolescente na escola, assistindo-o integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, ampliando o aproveitamento escolar.

O chefe do Executivo, Orlando Morando, ainda destacou que a meta é conseguir conduzir o programa em mais cinco unidades educacionais da rede no segundo semestre.

“Não precisamos de dotação orçamentária extra, porque no ajuste que estamos fazendo, tenho certeza que na economia, teremos o superávit para manter as novas escolas”, acrescentou.

Titular da Educação, Suzana Dechechi descreveu que a formatação do “Educar Mais” foi baseada em estudos internacionais, e que serão contratados 30 educadores – todos já inseridos nos gastos orçamentários. “Não muda muita coisa na grade dos professores. Temos profissionais contratados por 30 horas, outros por 40 horas. Vamos acertar a forma de trabalho, em diálogo com eles, e definir”, comentou Suzana.