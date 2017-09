Nacional - 02/09/2017 - 12:59:28 Loterias da Caixa arrecadam cerca de R$ 8,72 bilhões no ano Loterias da Caixa arrecadam cerca de R$ 8,72 bilhões no ano Da Redação com Abr Foto(s): Divulgação / Arquivo / Abr Cerca de R$ 4 bilhões da arrecadação das loterias da Caixa este ano foram destinados a programas sociais As loterias Caixa arrecadaram, até agosto, R$ 8,72 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 8,89% em relação ao mesmo período de 2016. Cerca de R$ 4 bilhões foram destinados a programas sociais nas áreas de saúde, educação, esportes, segurança, cultura e seguridade. Em agosto, a arrecadação foi de R$ 1,08 bilhão, sendo que 42% desse valor foram oriundos da Mega-Sena, que ficou acumulada durante diversos concursos e pagou o quinto maior prêmio do ano, de R$ 51,5 milhões. Mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios foram pagos para os apostadores neste ano. Em agosto, foram pagos R$ 309,17 milhões para mais de 20 milhões de apostadores. ; Links Vídeo