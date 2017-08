﻿﻿ Prefeitura de São Bernardo conclui entrega de 55 novos ônibus

Com o objetivo de modernizar e oferecer um transporte com mais conforto e qualidade, a Prefeitura de São Bernardo honrou compromisso firmado e entregou 55 novos ônibus, no mês de aniversário da cidade. A última entrega, de 15 novos coletivos, foi realizada neste sábado (25/08), na Vila São Pedro. A troca dos atuais micro-ônibus por veículos Midi irá disponibilizar aos passageiros 12 assentos a mais e um amplo espaço em comparação com os modelos atualmente em uso. Além disso, os novos coletivos são dotados de sistema wi-fi, ar-condicionado, tomada UBS e todos os mecanismos de acessibilidade. O prefeito Orlando Morando esteve no local acompanhado do vice-prefeito Marcelo Lima, do presidente da Empresa de Transporte Coletivo (ETC), Ademir Silvestre, a diretora-executiva da SBCTrans, Milena Braga, demais secretários, vereadores e moradores da região. O chefe do Executivo explicou que esses 15 novos coletivos, vão circular a partir de desta segunda-feira. “Até o fim de 2017, vamos substituir 20% da frota. Fizemos questão de entregar os ônibus nos bairros mais afastados, pois é essa parcela da população que mais utiliza o transporte coletivo. Cerca de 250 mil pessoas por dia usam os ônibus para se locomover, nada mais justo do que levar mais conforto e segurança”, afirmou Morando. Já o presidente da ETC, defendeu a necessidade de continuar modernizando a frota. “Embora não esteja no contrato de concessão, estamos cumprindo a nossa meta e substituindo os ônibus velhos e de qualidade questionável, por modelos mais modernos e seguros. É nossa obrigação fornecer um serviço de qualidade”, afirmou Silvestre. Realizações Aplicativo Partiu SBC Em junho, a Prefeitura, em parceria com SBC Trans lançaram o aplicativo “Partiu SBC”, com objetivo de identificar exatamente onde os ônibus das linhas municipais estão e a previsão de passagem pelos pontos de cada linha. Tudo em tempo real, já que as informações são atualizadas a cada 15 segundos. Abrigos novos Em maio, a Prefeitura de São Bernardo anunciou a reforma de todos os abrigos de ônibus da cidade, a previsão de entrega de novas estruturas é setembro deste ano. Além da reforma, os novos pontos de ônibus também passam a disponibilizar material informativo, como apresentação das linhas atendidas. O processo de revitalização também está sendo executado pela concessionária SBCTrans, sem custos diretos à Administração. O investimento da empresa na revitalização de cada abrigo do Centro foi de, em média, R$ 2,7 mil. Pátio do Parque Selecta Em abril, a Prefeitura de São Bernardo entregou o novo pátio de ônibus na Avenida Pedro Mendes, no Parque Selecta, em atendimento à antiga demanda de moradores. Hoje, o espaço acomoda veículos que há muitos anos ficavam estacionados na rua, devido à falta de área própria. A ausência de um pátio no local vinha gerando problemas constantes com trânsito, assim como acidentes. Terminal Rodoviário O Terminal Rodoviário Tereza Suster, na Rua do Rio Acima, 35, no Subdistrito de Riacho Grande também foi revitalizado. Os 15 mil passageiros, que circularam na região do Riacho Grande diariamente, serão beneficiados com mais conforto, segurança e principalmente com a economia de tempo e dinheiro, com a possibilidade da realização de integração no novo terminal. ;