﻿﻿ Prefeitura de São Bernardo entrega escrituras para moradores do Parque São Rafael

Com a finalidade de assegurar direito à moradia adequada e segura às famílias da cidade, a Prefeitura de São Bernardo deu continuidade, nesta sexta-feira (25/08), no Teatro Inezita Barroso, no Jardim Irajá, ao processo de urbanização que faz parte do Programa “A Casa é Minha”. O ato, que faz parte do calendário de festejos em homenagem ao aniversário de São Bernardo, contou com a presença do prefeito Orlando Morando, do secretário de Habitação, João Abukater, além de outros secretários municipais, vereadores e população.

A ação foi baseada na entrega de escrituras imobiliárias aos moradores do assentamento Parque São Rafael. Ao todo, 45 residências tiveram sua situação regularizada, com a formalização da entrega das escrituras, relacionadas à primeira etapa. Também foi assinada outra ordem de serviço, autorizando o início do trabalho de regularização fundiária de mais moradias nessa comunidade.

O chefe do Executivo ressaltou que a regularização de moradias no município foi um das metas estipuladas na formulação da plataforma de governo. “Um dos objetivos que impus ao secretário de Habitação foi o de regularizar residências de nossa cidade. Há muitas famílias que sonham com a escritura da própria casa. Vamos buscar este ano a regularização de mil residências. Tenho um compromisso moral de fazer esse esforço. Assim, as pessoas vão ter um documento para deixar seu bem para os filhos. Isso é questão de respeito e Cidadania”, afirmou.

Titular da Habitação, Abukater detalhou a importância do ato. “Regularizar o imóvel é mais do que realizar o sonho de uma família é também injetar recursos na economia da cidade. Com o documento oficial, o valor do imóvel aumenta, além de a pessoa poder buscar financiamento para fazer melhorias em sua casa”, comentou.

Regularização Fundiária na Vila São Pedro - Amanhã, a partir das 10h30, o prefeito Orlando Morando estará na EMEB Irmã Maria Odete (rua da Comunidade, 160, Vila São Pedro) para assinar a ordem de serviço para o início da regulamentação fundiária da Vila São Pedro, que conta com cerca de 7,8 mil lotes a serem regularizados.