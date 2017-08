﻿﻿ Apoiadores de Nicolás Maduro, Bolívia e Rússia estreitam laços militares

O vice-ministro da Defesa da Bolívia, José Luis Begazo, e o vice-diretor do Serviço Federal russo para a Cooperação Técnico-Militar, Anatoli Punchuk, analisaram o alcance e o desenvolvimento das relações técnicas e militares entre os dois países, informou a embaixada boliviana na Rússia, segundo o diário La Razón. A informação é da agência Télam. "Os laços técnico-militares entre dois países irmãos, como a Federação Russa e o Estado Plurinacional da Bolívia, estão se tornando cada vez mais fortes, o que é confirmado pelas reuniões de alto nível entre as autoridades dos dois Estados", afirmou nota da embaixada boliviana. De acordo com o mesmo texto, a Bolívia "manifestou seu interesse no treinamento de pessoal militar boliviano nas instituições educacionais do Ministério da Defesa da Rússia". Anatoli Punchuk, por sua vez, advertiu que "ambos os países estão atualmente vivendo um momento bastante complicado no plano político e social", e por isso era "obrigatório que o Estado incremente o nível de segurança para o próprio povo". Em setembro do ano passado, as duas nações assinaram um acordo sobre cooperação militar no âmbito do Fórum Internacional de Material Bélico Army 2016. Cooperação nos setrores econômico e energético também estão na agenda bilateral. ;