﻿﻿ EUA dizem na ONU que não permitirão avanço da Venezuela para ditadura e chanceler venezuelano rebate

Da Redação com EFE

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou nesta sexta-feira (25) que seu país não permitirá o avanço da Venezuela para uma "ditadura" e não descartou novas sanções financeiras e diplomáticas contra o governo de Nicolás Maduro. A declaração foi feita após o presidente Donald Trump assinar, hoje, uma ordem executiva na qual proíbe as "negociações em dívida nova e capital emitida pelo governo da Venezuela e sua companhia de petróleo estatal", nas primeiras sanções ao sistema financeiro venezuelano. A medida proíbe também as "negociações com certos bônus existentes do setor público venezuelano, bem como pagamentos de dividendos ao governo da Venezuela". “Farsa da Constituinte” "Não vamos tolerar a ditadura que [Maduro] está tentando criar. E não vamos respeitar sua farsa de Assembleia [Constituinte]", disse Nikki aos jornalistas, pouco depois de Washington anunciar as novas sanções contra a Venezuela. Ela afirmou que as medidas enviam "uma mensagem clara ao povo venezuelano e a Maduro". "Neste momento nos pareceu, já que não estamos vendo nenhum progresso para ajudar o povo da Venezuela e vemos mais da tomada de poder que Maduro está tentando, que as sanções eram uma opção para mandar uma mensagem", disse. A embaixadora declarou que para os EUA não restou "outra opção" a não ser usar as sanções para tentar chamar a atenção das autoridades venezuelanas, após meses advertindo sobre a situação no país. Ela disse que vai estudar se há alguma ação que possa empreender contra a Venezuela na ONU e que os Estados Unidos continuarão analisando novas medidas contra o país, em setores como o financeiro e o diplomático. Os Estados Unidos convocaram em maio passado uma primeira reunião sobre a crise venezuelana no Conselho de Segurança da ONU, mas vários membros rejeitaram manter o assunto de forma permanente na agenda, ao considerar que essa não era uma ameaça para a paz e a segurança internacional. Nikki, que também abordou outros temas atuais, conversou com jornalistas poucos minutos antes do início de uma reunião na sede das Nações Unidas entre o secretário geral da organização, António Guterres, e o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza. Sanções dos EUA são “a pior agressão" à Venezuela em 200 anos, diz chanceler O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza Ao saber, na sede da ONU, das sanções financeiras anunciadas pelos EUA contra seu país, o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza afirmou que as mesmas foram a "pior agressão" à Venezuela "nos últimos 200 anos". "Talvez os Estados Unidos estejam tentando promover uma crise humanitária no nosso país. O que querem? Matar os venezuelanos de fome?", questionou ele em entrevista coletiva. O chanceler venezuelano declarou que a ONU não pode se manter "de braços cruzados" diante das ações americanas e ressaltou que seu governo defenderá os seus cidadãos do país "por todos os meios". ;