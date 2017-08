﻿﻿ Maduro manda cortar sinal de emissora de televisão colombiana Caracol na Venezuela

Da Redação com EFE

O sinal da emissora colombiana Caracol Televisión foi cortado na Venezuela na noite dessa quarta-feira (23) por ordem do governo do presidente Nicolás Maduro, informou o próprio meio de comunicação. "A Caracol Televisión sai do ar na Venezuela por decisão de Nicolás Maduro", informou a emissora por meio do Twitter. Posteriormente, em comunicado, a Caracol lamentou a decisão do governo venezuelano. "A Caracol sempre desempenhou seu trabalho jornalístico de maneira objetiva e verídica, seguindo princípios considerados fundamentais: oferecer jornalismo com contexto e ouvindo todos os pontos de vista", diz a nota da emissora. Meios de comunicação venezuelanos asseguram que, nas próximas horas, o canal RCN, da Colômbia, também sairá do ar nas operadoras de TV a cabo, tal como ocorreu há seis meses com a CNN en Español e agora com a Caracol Televisión. ;