﻿﻿ República Dominicana registra entrada de mais de 18 mil venezuelanos no país

Mais de 18 mil venezuelanos fugiram para a República Dominicana após deixarem o país nos últimos anos para fugir da crise. Os números foram divulgados nesta terça-feira (22) pelo ministro de Interior e Polícia da República Dominicana, Carlos Amarante Baret, que afirmou que a maior parte desses venezuelanos está de forma irregular no território dominicano. Segundo o ministro, os números variam porque muitos venezuelanos "entram e saem do país" com frequência. Recentemente, a Associação de Venezuelanos na República Dominicana pediu ao governo que conceda facilidades migratórias aos milhares de cidadãos do país que estão indo em direção a Santo Domingo para fugir da crise política, social e econômica no país vizinho. No entanto, Amarante Baret explicou que esses venezuelanos não fizeram uma solicitação formal para o governo e que o sistema migratório do país está regulado na Lei 285-04. Os venezuelanos podem viajar à República Dominicana sem a necessidade de visto. Geralmente, eles ganham uma permissão de estadia de dois meses. Muitos, no entanto, deixam o prazo vencer e permanecem no país de maneira irregular. Desde o ano passado, é comum observar venezuelanos nas ruas e avenidas de Santo Domingo tentando vender alimentos tradicionais de seu país ou outros produtos básicos. Vários deles conseguiram empregos formais no país, mas as autoridades também detectaram que mulheres venezuelanas têm sido exploradas sexualmente em algumas regiões. Desde abril deste ano, a Venezuela tem sido palco de protestos contrários e favoráveis ao governo de Nicolás Maduro. As manifestações aumentaram depois que o presidente convocou uma eleição para escolher membros de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma medida criticada pela comunidade internacional e pela oposição. ;