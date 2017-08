﻿﻿ Barcelona cobra de Neymar indenização de 8,5 milhões de euros

O FC Barcelona anunciou hoje (22) que entrou com uma ação contra Neymar, agora jogador do Paris Saint-Germain (PSG), exigindo o pagamento de uma indenização de 8,5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões). "O clube reclama ao jogador o valor correspondente ao bônus pela renovação, por descumprimento de contrato. Além disso, quer que o PSG assuma o pagamento destes valores, caso o jogador não possa fazê-lo", aponta o comunicado. Além dos 8,5 milhões de euros, o Barcelona quer um adicional de 10%, a título de juros. De acordo com comunicado divulgado pela diretoria do clube catalão, o processo foi iniciado em 11 de agosto, e, imediatamente, houve comunicação à federação espanhola, para que comunicasse à entidade similar francesa e à Fifa. Neymar trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain depois do pagamento de uma multa rescisória estipulada em 222 milhões de euros (R$ 824,3 milhões, em valores atuais). ;