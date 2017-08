﻿﻿ Inscrições para vestibular da USP podem ser feitas até 11 de setembro

Da Redação com Abr

As inscrições para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP) de 2018 já estão abertas e vão até o dia 11 de setembro. A inscrição deve ser feita no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que organiza o concurso. A taxa é de R$ 170, que deve ser paga até o dia 12 de setembro. Na inscrição, o candidato deve indicar apenas uma carreira e os cursos desejados da carreira, em ordem decrescente de preferência. Assim, deve indicar, em primeiro lugar, o curso que mais deseja, até o máximo de quatro cursos. Se a carreira tiver um único curso, deve indicar somente esse curso. A prova irá selecionar alunos para 8.402 vagas disponibilizadas pela USP, sendo 3.416 na área de humanidades, 3.026 em ciências exatas e 1.960 em ciências biológicas. Serão reservadas 37% das vagas de cada unidade da USP para estudantes que tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Nessa reserva, incidirá o percentual para candidatos egressos da rede pública de ensino autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A USP também disponibiliza 2.745 vagas para alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e participarem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio em escolas da rede pública poderão ganhar acréscimo na nota da prova da 1ª fase, para efeito de progressão à 2ª fase do vestibular, e na nota final de classificação. ;