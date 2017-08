﻿﻿ São Bernardo celebra 464 anos com Jantar de Aniversário beneficente

A história de São Bernardo, durante os 464 anos desde a sua fundação, foi celebrada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), no sábado (19/08), no Jantar de Aniversário da cidade, no Pavilhão e Estúdio Vera Cruz – localizado na Avenida Lucas de Nogueira Garcez n° 860 – Centro.

Cerca de 1.000 convidados, vestidos com traje social completo, dentre eles secretários municipais, vereadores, demais autoridades, representantes da sociedade privada e integrantes da sociedade civil, foram recepcionados pelos anfitriões do evento, prefeito Orlando Morando e a primeira-dama e presidente do FSS, Carla Morando, em um dos famosos estúdios de cinema, de projeção e referência nacional à época em 1950, palco das filmagens Amácio Mazzaropi (1912-1981) e que voltou a ser administrado pela Prefeitura nesta gestão.

Em seu discurso, a primeira-dama Carla Morando agradeceu a solidariedade de todos e o apoio que tem recebido nos projetos do Fundo, com importantes parcerias com a iniciativa privada. “Recriamos o tradicional Jantar de Aniversário beneficente da cidade. Como presidente do Fundo fico feliz com a participação das pessoas e das empresas, que acreditam no trabalho social, no poder de transformação destas ações, especialmente nesta noite’’, emocionou-se Carla.

O evento foi realizado sem onerar para os cofres públicos, com o apoio de 10 patrocinadores e com a venda dos convites, o que custeou o jantar. O remanescente da quantia arrecadada será convertido em verba para o FSS e aplicado integralmente às necessidades das entidades sociais de São Bernardo.

No salão de festas, de decoração impecável, com tulipas e copos de leite brancas, velas e muita luz, e clima saudosista, chamava a atenção o Dodge King Way 1953, veículo oficial de Lauro Gomes, restaurado pela atual gestão. “Resgatar os valores de nossa cidade, recuperando sua história e sua dignidade.”, afirmou o chefe do Executivo.

Contribuindo com a atmosfera do cinema, a surpresa da noite foi o belíssimo show da Orquestra Filarmônica de São Bernardo, regida pelo maestro Fernando Mathias, que interpretou com tenores e sopranos trilhas sonoras de filmes famosos como Star Wars e A Bela e a Fera, bem como, à meia noite, o tradicional “Parabéns a você”.

‘’Esta noite estamos também recriando a Orquestra Filarmônica Municipal, sem utilizar recursos públicos, por meio de parcerias privadas. Além disso, estamos firmando o compromisso de formar uma nova orquestra para o ano que vem com crianças, exclusivamente, da periferia de nossa cidade, como mais uma oportunidade de formação e inclusão social’’, anunciou o prefeito Orlando Morando.

Há 8 anos, a cidade não usufruía de um FSS tão ativo. E pouco mais de seis meses de gestão, a pasta tem programas consolidados com recorde de arrecadação como a Campanha do Agasalho e novos desafios como o ‘’Adote uma Entidade’’ e para o ano que vem, a apresentação de uma Orquestra Juvenil Municipal.