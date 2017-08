﻿﻿ Prefeitura de Santo André retoma obra da Creche do Jardim Rina

A Prefeitura de Santo André retomou nesta quinta-feira (17) a construção da creche do Jardim Rina, que vai atender cerca de 320 crianças com idade entre 0 e 3 anos a partir do primeiro semestre do ano que vem. O prefeito Paulo Serra esteve no local para acompanhar a retomada dos trabalhos. A obra teve início em 2015 e foi contratada por meio do Programa Proinfância, em que o governo federal arca com 75% dos custos e o município com os 25% restantes. A construção foi paralisada em setembro do ano passado porque a Prefeitura, na época, interrompeu o repasse para o governo federal, fazendo com que o Ministério da Educação suspendesse o envio de verba para Santo André.

“O atendimento em creches é o grande gargalo do sistema de ensino municipal. Nós não temos fila de espera em ensino fundamental, muito pouco no infantil, mas na creche o problema é muito sério, são cerca de 5 mil crianças na fila de espera. Por isso é fundamental ter um cronograma de ações, que se não for até 2020 vai até pelo menos até 2022, para que a gente não tenha mais nenhuma criança fora da creche”, afirmou o prefeito Paulo Serra. “Temos a previsão de criar mais de 3,5 mil novas vagas com obras, e buscar alternativas, como parcerias, para zerar esse déficit”, acrescentou.

O prefeito destaca que a retomada de obras está sendo possível graças ao grande esforço no sentido de economizar e de melhorar a gestão do gasto público, o que levou a Caixa Econômica Federal a elevar a avaliação financeira da cidade. “Usando o termo mais popular, limpamos o nome de Santo André e agora voltamos a ter crédito na praça, o que nos permitiu retormar obras como esta e iniciar grandes intervenções”, explicou. Serra acrescentou que 25 obras estão sendo retomadas, em áreas como saúde e educação, além de outras ações de mobilidade urbana, do Pait (Plano de Ação Imediata de Trânsito) e intervenções nas comunidades.

A creche terá área de 2,8 mil m² e está com cerca de 22% da obra construída. O investimento na construção é de R$ 6,1 milhões. “A previsão de término da obra, que consta no contrato, é dezembro deste ano. Então poderemos equipar e mobiliar a unidade para que possamos já ter atendimento de crianças no início do ano que vem”, frisou a secretária de Educação, Dinah Zekcer. Segundo a secretária, esta é apenas a primeira de várias unidades educacionais que tiveram as obras interrompidas e que estão voltando a ser construídas pela Prefeitura. A entrega das creches vai ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal, que passou a ter uma demanda ainda maior nos últimos anos devido à crise econômica.

A próxima unidade a ter as obras retomadas será a creche do Jardim Santo André, que está com cerca de 67% das obras executadas e também deverá ser entregue no ano que vem. Em fevereiro, a Prefeitura de Santo André anunciou a retomada das obras de dez unidades que estavam programas mas foram paralisadas por falta de repasse do município. Cinco destas, inclusive, haviam sido descredenciadas pelo Ministério da Educação devido à ausência completa de depósitos por parte da Prefeitura. Com as novas unidades, a cidade criará 3,5 mil novas vagas em creche. Hoje são atendidas 8 mil crianças em 33 unidades municipais.