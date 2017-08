﻿﻿ Serviço de Inteligência do regime de Maduro faz buscas na casa de ex-procuradora venezuelana

O Serviço de Inteligência da Venezuela (Sebin) realizou nesta quarta-feira (16) uma operação de busca e apreensão na casa da ex-procuradora-geral Luisa Ortega Díaz em Caracas, horas depois de seu sucessor no cargo, Tarek Saab, pedir a prisão de seu marido, o deputado Germán Ferrer, acusado de liderar uma rede de extorsão. "Neste momento, o Sebin revista minha casa, como parte da vingança deste governo por lutar contra o totalitarismo que existe na Venezuela", afirmou Luisa em sua conta no Twitter. A residência dela ficou rodeada de patrulhas e funcionários do Sebin e não permitiram o acesso à imprensa. Em outra mensagem, a ex-procuradora indicou que desta forma o governo do presidente Nicolás Maduro e o político governista Diosdado Cabello "pretendem acabar" com a luta dela e seu marido "pela democracia e a liberdade dos venezuelanos". Horas antes, o novo procurador-geral tinha solicitado ao presidente do Tribunal Supremo do país, Maikel Moreno, que emitisse uma ordem de captura contra o marido de Luisa Ortega enquanto se iniciava "o processo de revisão da sua imunidade parlamentar". Com procuradora-geral destituída, o novo procurador da Venezuela pede prisão de seu marido, o deputado German Ferrer Esta ação do procurador Tarek Saab aconteceu depois que um membro da Assembleia Nacional Constituinte, formada apenas por governistas, o poderoso Diosdado Cabello, fez a solicitação da detenção de Ferrer por supostamente liderar uma rede de extorsão que operava no Ministério Público enquanto Ortega era procuradora-geral. O novo procurador-geral, designado pela Constituinte, exibiu papéis nos quais supostamente consta que Ferrer abriu várias contas em bancos das Bahamas e assegurou que esta "rede de extorsão" que operava do Ministério Público tem contas com montantes que superam US$ 6 milhões. Luisa Ortega foi destituída do seu cargo no último dia 5 de agosto pela nova Assembleia Constituinte, que a acusou de ter cometido "atos imorais", uma ação que para a ex-procuradora-geral é um passo a mais do governo de Nicolás Maduro para o estabelecimento de uma ditadura. A ex-procuradora-geral, que já foi vinculada ao chavismo, marcou seu distanciamento do governo durante os últimos meses depois de denunciar a ruptura da ordem constitucional no país, após duas sentenças do Supremo que tiravam competências do Parlamento e limitavam a imunidade dos deputados. ;