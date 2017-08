﻿﻿ Neymar é anunciado na ONU, em Genebra, como embaixador da Boa Vontade

O jogador de futebol do Paris Saint Germain, Neymar Jr., foi anunciado nesta terça-feira (15) como embaixador da Boa Vontade da organização não-governamental Handicap International. O anúncio foi feito na sede das Nações Unidas em Genebra, com a participação do diretor-geral da ONU, Michael Moller, e do diretor da Handicap, Manuel Patrouillard. A informação é da ONU News. A Handicap International é uma ONG global que trabalha em prol de pessoas com deficiência e populações vulneráveis em situações de pobreza e exclusão e vítimas de conflito e desastres em vários países do mundo. No evento, Neymar disse ser "uma felicidade muito grande" participar da iniciativa. "Claro que a forma prática [ainda] vai ser conversada, mas eu estou não só disposto a dar minha imagem, que eu sei do que é capaz, e ajudar. A forma prática a gente vai começar a colocar, [pois] o que for preciso pra fazer pra ajudar é sempre bem-vindo." “Não tem preço” O craque do PSG falou ainda sobre uma instituição que mantêm no Brasil, o Instituto Neymar Jr. (INJR), um complexo educacional e esportivo localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande (SP), onde Neymar e sua família moraram por muitos anos. O INJR atende crianças com idades de sete a 14 anos e tem como missão contribuir para o desenvolvimento socioeducativo da comunidade local, utilizando práticas educacionais, esportivas, culturais e de saúde. "[O instituto] funciona num bairro onde eu vivi por muito tempo e hoje atende mais de 2,5 mil crianças. São quase 10 mil pessoas no total que a gente alcança, juntando a família. É uma das coisas mais importantes na minha vida. Eu sempre falo que o maior gol que eu já fiz na vida foi criar o instituto. É uma felicidade muito grande para a minha família. Sempre que vou ao Brasil e ao instituto, o que me contagia, o que me deixa feliz é chegar ali e olhar pra cara da criança e ver o sorriso que ela te passa. Eu acho que isso não tem preço." Nova missão Agora, além do INJR, Neymar assume uma nova missão como embaixador da Boa Vontade da Handicap International Federation, que tem sede em Lyon, França, e possui oito associações nacionais nos EUA, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Reino Unido, que levantam fundos para apoiar programas em 57 países. ;