﻿﻿ Ford lança o New Fiesta Sedan 2017

A Ford anunciou o lançamento da linha 2017 do New Fiesta Sedan, que tem como grande novidade a introdução da central multimídia SYNC 3 com tela de 6,5 polegadas sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O sedã premium da Ford é disponível em três versões: SEL, Titanium e Titanium Plus, com preço a partir de R$66.490. Toda a linha é equipada com o avançado motor Sigma 1.6 Flex, de 128 cv, com transmissão manual ou transmissão sequencial de seis velocidades.

“O New Fiesta Sedan é conhecido pelo design moderno, excelente dirigibilidade e alto nível de tecnologia embarcada. Agora, ficou ainda mais sofisticado para atender uma nova geração de consumidores exigentes e conectados”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford.

Na versão SEL, o New Fiesta Sedan 2017 traz como novidade as rodas de liga leve de 15” com pneus 195/55 R15, que dão um estilo mais esportivo ao veículo. Completo, o modelo já vem de série com: ar-condicionado digital, direção elétrica, travas, vidros e retrovisores elétricos, alarme volumétrico, sensor de ré, controle eletrônico de estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida em rampa, computador de bordo e faróis de neblina.

Conta ainda com sistema Isofix para fixação de cadeiras infantis, chave de segurança MyKey, aviso sonoro de faróis acesos, faróis com temporizador (“Follow me home”) e luzes de emergência em frenagens bruscas, além de airbag duplo e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD). O seu preço é R$66.490 com transmissão manual e R$72.290 com transmissão sequencial de seis velocidades.

Versão Titanium

A versão Titanium acrescenta sete airbags (frontais, laterais, de cortina e joelho para o motorista), SYNC 3 com tela sensível ao toque de 6,5", câmera de ré, chave com sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave (Ford Power), acendimento automáticos dos faróis, controle automático de velocidade, sensor de chuva e espelho retrovisor eletrocrômico.

Inovador e exclusivo da Ford, o sistema multimídia SYNC 3 permite uma interação intuitiva com o veículo por comandos de voz ou direto na tela. Compatível com Android Auto e Apple Carplay, vem com conexão Bluetooth, som Sony Premium e oito alto-falantes. Seu sistema de navegação permite projetar o Waze na tela usando smartphones com sistema Android Auto, além da opção de acessar os mapas salvos na memória interna.

O New Fiesta Sedan Titanium também vem com banco e volante de couro, rodas de liga leve de 16” com pneus 195/50 R16, grade dianteira cromada e luz ambiente com personalização em sete cores, por R$78.690. A versão Titanium Plus acrescenta teto solar elétrico, por R$80.890.

A linha é disponível nas cores perolizadas vermelho Vermont, preto Astúrias e cinza Moscou, na metálica prata Dublin e na sólida branco ártico.