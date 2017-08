﻿﻿ São Bernardo conclui entrega de óculos a crianças atendidas pelo 'Saúde Prioridade' Oftalmologia

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu nesta segunda-feira (07/08) a distribuição de 367 óculos para crianças diagnosticadas com alguma deficiência visual durante ação do “Saúde Prioridade” Oftalmologia, realizada em dois fins de semana consecutivos, em julho. Ao todo, 2,7 mil crianças tiveram atendimento priorizado por meio do programa, zerando a fila de espera pela especialidade. Nesta última etapa, foram entregues 25 lentes e armações de forma gratuita aos pacientes que demandaram uso do acessório. “A partir do diagnóstico, as crianças que apresentaram necessidade de usar óculos escolheram, no mesmo dia, o modelo que queriam. Não adianta apenas mandarmos o paciente com uma receita para casa, sendo que em muitos casos a família não tem condição financeira para adquirir os óculos. Seria desperdiçar o trabalho médico. Temos que oferecer o ciclo completo”, destacou o prefeito Orlando Morando, durante ação de entrega dos itens. Entre os contemplados, está o menino Wallace Oliveira dos Santos, diagnosticado com miopia. De acordo com a mãe de Wallace, Rosalina Oliveira dos Santos, o atendimento foi importante para detectar o motivo da dificuldade de leitura relatada pelo filho há meses. “O atendimento do programa foi excelente, tudo aconteceu muito rápido e eu e meu filho estamos muito felizes em receber os óculos”, disse a mãe. A ampliação dos atendimentos foi viabilizada por meio de uma parceria da Secretaria de Saúde de São Bernardo, com a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC). Cerca de 20 médicos oftalmologistas foram escalados para realizar todos os procedimentos. A estimativa é que o município possua em média 30% das crianças em idade escolar apresentando problemas oculares. Deste total, 5% desenvolveram dificuldades de aprendizagem, ocasionadas pela visão. Saúde Prioridade Desde seu lançamento em março deste ano, o programa “Saúde Prioridade” conseguiu, em curto espaço de tempo, zerar a fila de 70 mil pessoas que aguardavam por exames e consultas em diversas especialidades na rede pública da cidade. A ação contou com parceria com a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo, com a Associação Paulista de Medicina e com as Clínicas DunaCor e FluxoSS. “Na mesma esteira, vamos lançar em agosto o ‘Saúde Prioridade Cirurgia’, no qual o cidadão passará por exames e quando detectada a necessidade será encaminhado para cirurgia. É um desafio imenso, mas estamos trabalhando para zerar a espera e evitar que novas filas se criem na cidade. É um gerenciamento constante para não permitir que ninguém fique mais de 90 dias aguardando por exames ou consultas”, completou Morando. ;