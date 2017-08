﻿﻿ Santo André assina convênio com Governo do Estado para criação de 200 novas vagas na Univesp

A Prefeitura de Santo André assinou nesta segunda-feira (7), no Palácio dos Bandeirantes, convênio com o Governo do Estado para criação de 200 novas vagas de ensino à distância por meio da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). Atualmente, há disponíveis na cidade cursos de licenciatura de física e química que, juntos, somam 80 vagas. Em breve, o município também passará a oferecer os cursos de matemática, engenharia da produção, engenharia da computação e pedagogia, somando assim 280 vagas. Estiveram presentes na assinatura do convênio o prefeito de Santo André, Paulo Serra, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Ailton Lima, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França e a presidente da Univesp, Maria Alice Carraturi Pereira. Para o prefeito Paulo Serra, os cursos são passos importantes para a universalização do ensino superior. “A Universidade Virtual é à distância, universal e gratuita. Ela dá chance para as pessoas terem acesso a novos cursos com horários flexíveis, o conforto que esse ensino virtual proporciona. Então é mais uma boa alternativa, mais uma boa política que assinamos com o Governo do Estado”, disse o prefeito. Uma das exigências para que Santo André passe a oferecer o curso é estrutura laboratorial com 50 computadores por turma para a realização de provas. Atualmente, os cursos da Univesp oferecidos em Santo André são feitos na Fatec e as gestões anteriores entenderam que não havia espaço para maior estrutura na cidade. Os pólos físicos servem para solicitar serviços de secretaria acadêmica, assim como tirar suas dúvidas sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma digital utilizada pelos estudantes para desenvolver as atividades acadêmicas, que incluem as videoaulas e o acesso ao material didático, bibliografia e sistema para tirar dúvidas com os professores. O convênio do Governo do Estado foi feito em 38 municípios que, juntos, terão à disposição cerca de 16,4 mil vagas. De acordo com o governador Geraldo Alckmin, a abertura das vagas é importante para que mais pessoas possam ter a oportunidade de prestar uma universidade. “Se nós criássemos 60 vagas no ensino universitário já seria para grande comemoração, mas estamos criando um número muito superior. A procura é muito grande para nossos cursos, com aproximadamente 80 mil inscritos”, afirmou. Criada em 2012, a Univesp é uma fundação mantida pelo Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e Ministério da Educação e Cultura (MEC). A universidade é considerada a quarta universidade estadual paulista e mantém parcerias com a USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza para o desenvolvimento do conteúdo e coordenação dos cursos. ;