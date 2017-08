﻿﻿ Guarda Bolivariana de Maduro impede a entrada de deputados no Parlamento da Venezuela

A Guarda Nacional Bolivariana, responsável pela segurança do Palácio Legislativo da Venezuela, impediu nesta terça-feira (8) a entrada dos deputados opositores no Parlamento, depois dos representantes da Assembleia Nacional Constituinte terem entrado à força para tomar o controle do prédio. "Não nos deixam entrar no Palácio Federal Legislativo. Esse governo invade os espaços, já que não é capaz de ganhá-los legitimamente", denunciou o deputado Stalin González, um dos líderes da oposição, que controla dois terços do Parlamento venezuelano. A Assembleia Nacional Constituinte, eleita há pouco mais de uma semana em um polêmico pleito, tomou o controle da sede legislativa, argumentando ter poderes supremos sobre as demais instituições da Venezuela. Os parlamentares opositores, que pretendiam fazer uma sessão sobre a crise venezuelana, nesta terça-feira, afirmaram que os militares e grupos de civis violentos vinculados ao governo impediram sua passagem e os obrigaram a deixar o local. "Eles atuam como a malandragem, eles chegaram à noite, na escuridão e tomaram o Palácio", disse o deputado Jorge Millán, ao se referir à invasão de uma das Câmaras que era usada pelos parlamentares por parte do chefe militar da segurança, o coronel Bladimir Lugo. "Nós nos apresentamos hoje, mas o acesso foi impossível pelas condições ao redor da entrada do Palácio Federal", reiterou Millán. Não obstante, o deputado indicou que amanhã os parlamentares debaterão na Assembleia Nacional, "defendendo o mandato" para o qual foram escolhidos por uma ampla maioria de eleitores. O constituinte Diosdado Cabello tinha advertido em público que a Assembleia Constituinte teria a tutela do Palácio Federal Legislativo e que era necessária sua autorização para qualquer atividade. Até agora, ambas as assembleias tinham convivido no mesmo Palácio, com os governistas instalados na ala norte e os opositores na ala sul do edifício. ;