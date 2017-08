﻿﻿ Supremo venezuelano ordena prisão e inabilitação de prefeito opositor

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) declarou nesta terça-feira (8) a inabilitação política do prefeito de Chacao, o opositor Ramón Muchacho, e o condenou a 15 meses de prisão por permitir protestos contra o governo na região. "A Sala Constitucional do TSJ sanciona com 15 meses de prisão Ramón Muchacho", informou o Supremo através da rede social Twitter, embora a sentença ainda não tenha sido divulgada. Em outra mensagem no Twitter, a "Sala Constitucional do TSJ declarou falta absoluta e inabilitação política ao cidadão Ramón Muchacho". Chacao é um município no leste de Caracas onde têm ocorrido muitos dos protestos contra o governo organizados nos últimos quatro meses e foi palco de confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança que já deixaram mais de 120 mortos em todo o país. O prefeito, que ainda não foi preso, divulgou uma mensagem através das redes sociais na qual diz que "todo o peso da injustiça revolucionária" caiu sobre ele e sobre Chacao. "Somos condenados por fazer o nosso trabalho, por garantir o legítimo direito ao protesto pacífico e o exercício dos direitos civis e políticos dos venezuelanos. Somos condenados por lutar por uma mudança na Venezuela", diz o texto. Muchacho também afirmou que "as próximas horas serão difíceis" para ele e que suas comunicações estarão severamente limitadas, motivo pelo qual pediu "serenidade e fortaleza". Ramón Muchacho foi condenado por permitir protestos da oposição, algo que o Supremo ordenou a ele e a outros 13 prefeitos opositores a evitar. A prisão de 15 meses já foi decretada a outros três prefeitos. Para esta terça-feira, está previsto um protesto com fechamento de ruas em todo o país, convocado pela aliança opositora Mesa da Unidade Democrática. ;