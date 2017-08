﻿﻿ Liberação e reforma do calçadão da Lauro Gomes são entregues à população em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou oficialmente, na tarde desta sexta-feira (04/08), a revitalização do calçadão que liga as ruas Marechal Deodoro e Marechal Rondon, ao lado da praça Lauro Gomes, no Centro. A área que antes estava tomada por ambulantes e comerciantes irregulares – inviabilizando o trânsito de pedestres pelo passeio público – passou por série de melhorias como parte do plano de devolução da praça e entorno para uso da população. Entre as intervenções realizadas no espaço está a retirada dos ambulantes que ficavam no corredor para quiosques organizados e padronizados localizados na Marechal Rondon, a reorganização da área dos comerciantes, onde haviam algumas invasões de área, retirada de árvores na passagem para um melhor deslocamento dos pedestres e retirada e melhoria do piso incluindo a colocação de piso tátil e rampa de acessibilidade. “Há cerca de 40 dias viemos aqui anunciar que iríamos reformar este calçadão. Antes, esta área era tomada por ambulantes e ocupações irregulares, praticamente um corredor polonês, muito ruim de ser frequentado. Agora, os ambulantes passaram a atuar como lojistas na Marechal Rondon. Os comerciantes entenderam, aceitaram e ajudaram nesta revitalização. O espaço foi todo recuperado, garantindo passagem para as pessoas”, destacou o prefeito Orlando Morando, durante visita para inauguração do passeio. Revitalização A liberação do calçadão ao lado da Praça Lauro Gomes integra projeto de completa transformação de um dos mais tradicionais locais de lazer de São Bernardo. Além da medida, a Prefeitura também já havia promovido a desocupação da parte interna da praça, assim como o início da reforma e revitalização de todo o espaço, por meio de parceria com a iniciativa privada. As intervenções estão sendo executadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e contemplam a ampliação dos banheiros, cuja entrega está prevista para dentro de 90 dias, instalação de uma base da Guarda Civil Municipal (GCM), implantação de wi-fi, restauração da Fonte Princesa Isabel, além da manutenção do playground, gradil, bancos, portões, vegetação, incorporando o espaço ao plano “Praça-Parque” da atual gestão. ;