﻿﻿ Brasil vai propor suspensão definitiva da Venezuela do Mercosul, diz Aloysio Nunes

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse hoje (4), por meio de sua conta no Twitter, que o Brasil vai pedir a suspensão da Venezuela do Mercosul. A próxima reunião de chanceleres do bloco acontecerá neste sábado (5), em São Paulo. Na última quarta-feira, 2, o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga disse que no encontro será tomada uma decisão “levando em conta que definitivamente na Venezuela há uma ruptura da ordem democrática". "É intolerável que nós tenhamos no continente sul-americano uma ditadura. Houve uma ruptura da ordem democrática na Venezuela", disse. "E, por consequência, o Brasil vai propor que ela seja suspensa do Mercosul até que a democracia volte.", completou. Amanhã, os chanceleres do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vão se reunir para tomar uma decisão definitiva sobre a situação da Venezuela com base no Protocolo de Ushuaia, que inclui uma cláusula democrática que pode levar à suspensão política do país no bloco. Atualmente, o Brasil é presidente pró-tempore do bloco. Em comunicado à imprensa, o Itamaraty informou que os chanceleres deverão avaliar a ausência de medidas concretas para a retomada da normalidade democrática por parte do governo venezuelano, sua recusa a participar da reunião de consultas e o agravamento da situação na Venezuela. Desde abril, a Venezuela vive uma onda de manifestações a favor e contra o governo, muitas delas violentas e que já deixaram cerca de 100 mortos e mais de mil feridos. O governo Maduro deu posse nesta sexta-feira a uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que a oposição não aceita. A iniciativa foi criticada pelo Mercosul, bloco do qual a Venezuela também faz parte, mas está suspensa por causa dos conflitos políticos Gilmar Mendes pede suspensão da Venezuela de órgãos eleitorais do Mercosul O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, pediu hoje (4) a suspensão da Venezuela de órgãos eleitorais da América do Sul. Em ofício encaminhado ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos e Promoção Eleitoral (IIDH), o ministro pediu providências e disse que o país perdeu a independência e a capacidade de garantir eleições livres em função das denúncias de manipulação nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. “Os fatos são conhecidos por todos. A Venezuela passa por um longo processo de redução do espaço democrático, incluindo a suspensão de eleições constitucionalmente agendadas, prisões políticas, a repressão de manifestações pacíficas, entre outras violações dos direitos humanos”, disse Gilmar Mendes. Amanhã (5), os chanceleres do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vão se reunir em São Paulo para tomar uma decisão definitiva sobre a situação da Venezuela com base no Protocolo de Ushuaia, que inclui uma cláusula democrática que pode levar à suspensão política do país no bloco. Desde 1º de abril, a Venezuela vive uma onda de manifestações a favor e contra o governo, muitas delas violentas e que já deixaram cerca de 100 mortos e mais de mil feridos. O governo Maduro deu posse nesta sexta-feira a uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que a oposição não aceita. A iniciativa foi criticada pelo Mercosul, bloco do qual a Venezuela também faz parte, mas está suspensa por causa dos conflitos políticos. ;