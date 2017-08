﻿﻿ Palmeiras bate o Botafogo-RJ e mantém 4º lugar no Rio de Janeiro

O Palmeiras conseguiu mais uma vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. No Estádio Nilton Santos, em seu quinto jogo consecutivo sem derrota no torneio nacional, o time alviverde ganhou por 2 a 1 do Botafogo. O Palmeiras contou com gols de Igor Rabello (contra) e Deyverson para chegar aos 32 pontos ganhos, permanecendo na quarta colocação. Apenas Corinthians (44), Grêmio (36) e Santos (34) têm performances superiores. Já o Botafogo segue com 24 pontos e figura no sétimo lugar. Pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Atlético-PR às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Ao mesmo tempo, o Botafogo pega o Cruzeiro, no Mineirão. O JOGO O Palmeiras foi o primeiro a criar um lance de perigo no Estádio Nilton Santos. Logo no começo da partida, após lançamento em profundidade, Roger Guedes ajeitou de cabeça para chute frontal de Deyverson. A bola desviou na marcação e passou perto do gol de Gatito Fernandez. Sem correr grandes riscos no campo de defesa, o time visitante quase saiu na frente em uma nova tentativa de Deyverson. Keno arrancou pela esquerda, invadiu a área e cruzou. Livre, o atacante bateu fraco e Gatito defendeu. Ele mesmo pegou o rebote e Bruno Silva conseguiu interceptar. O Palmeiras finalmente abriu o placar no Rio de Janeiro nos acréscimos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pelo lado direito, Egídio levantou na área. Roger desviou de cabeça e Igor Rabello, na tentativa de afastar o perigo, mandou a bola contra o próprio gol. Após tomar um susto em uma cabeçada de Deyverson defendida por Gatito, o Botafogo empatou aos 9 minutos do segundo tempo. Colocado no lugar de Rodrigo Lindoso, Léo Valencia achou Roger dentro da área pela direita. O atacante bateu cruzado, Jailson espalmou e Rodrigo Pimpão, em posição de impedimento, completou de cabeça. O Botafogo aumentou seu volume de jogo depois de empatar e espremeu o Palmeiras no campo de defesa durante alguns minutos, mesmo com a entrada de Raphael Veiga no lugar de Keno. No entanto, o time alvinegro não conseguiu dar trabalho ao goleiro Jailson. Após desperdiçar uma grande chance ao interceptar passe de Gatito, Deyverson marcou o gol da vitória palmeirense aos 40 minutos do segundo tempo. Em uma jogada pela esquerda, Zé Roberto recebeu de Egídio e cruzou. O atacante completou com um toque sutil e definiu o jogo. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 1 x 2 PALMEIRAS Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ Data: 2 de agosto de 2017 (quarta-feira) Horário: 21h45 (de Brasília) Árbitro: Rafael Traci (PR) Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (RJ) Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso, Igor Rabello, Joel Carli, João Paulo e Léo Valencia (BOT); Egídio e Jailson (PAL) Gols BOTAFOGO: Rodrigo Pimpão, aos 9 minutos do 2º Tempo PALMEIRAS: Igor Rabello (contra), aos 45 minutos do 1º Tempo, e Deyverson, aos 40 minutos do 2º Tempo BOTAFOGO: Gatito; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso (Léo Valencia), Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger - Técnico: Jair Ventura PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Juninho e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique (Zé Roberto); Roger Guedes (Borja), Dudu e Keno (Raphael Veiga); Deyverson - Técnico: Cuca ;