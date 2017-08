﻿﻿ Paulo Serra manda fechar sete Unidades Básicas de Saúde para reforma em Santo André

Mais de 2 mil munícipes poderão ser atingidos pelas obras anunciadas por Paulo Serra. De acordo com informações as obras devem durar, pelo menos, um ano até serem concluídas. Santo André possui 34 unidades de atendimento na saúde. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, fechou sete das 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para obras de reforma e, com isso, mais de 2 mil munícipes serão atingidos com o ato do executivo da cidade. As obras, conformes informações divulgadas pela prefeitura deverá durar cerca de um ano até sua conclusão. FECHADAS As unidades que foram fechadas são: Vila Humaitá, Bom Pastor, Campestre, Centro de Especialidades 3, Jardim Santo André, Parque das Nações e Parque Novo Oratório. RESPOSTAS De acordo com a Prefeitura de Santo André, a UBS do Parque Novo Oratório deverá ser a primeira entregue por volta no mês agosto de 2018, isso se não houver nenhum atraso. A reforma da UBS Parque das Nações está prevista para ser entregue novamente à população no mês de outubro de 2018 e, conforme informou a prefeitura, deverá ser uma das últimas a ter as obras de reforma finalizada. O prefeito Paulo Serra chegou a dizer que a população não ficará sem atendimento. “Os prazos, até admito, são longos e repito: vão causar algum desconforto. Mas muitas vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente. É isso que a gente está fazendo na saúde”, disse Serra. ;