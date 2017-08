﻿﻿ OAB Santo André conquista Pós-graduação lato sensu

A Escola Superior de Advocacia (ESA) da 38ª Subseção da OAB Santo André conquistou o curso inédito de Pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil Aplicado. A secretária geral da OAB Santo André e coordenadora da ESA, Andréa Tartuce, comemora a obtenção do curso: “A ESA teve uma exigência de criar um histórico de realizações de cursos de curta duração para se habilitar e obter a Pós-graduação. E em um ano e meio de gestão tivemos cerca de 30 cursos, entre ofertados e realizados. O pedido foi feito no começo de 2017 e esse processo se finalizou agora em Junho com a aprovação e autorização do Conselho Estadual de Educação”.

O curso terá seis módulos com uma carga horária total de 450 horas, sendo 360 horas presenciais, ao longo de quatro semestres. As aulas terão início no dia 15 de agosto, com previsão de término para 30 de abril de 2019. As aulas serão realizadas as terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

O curso de Pós-Graduação da ESA Santo André possui os maiores diferenciais do mercado, para o profissional se atualizar, qualificar em sua área de atuação profissional e melhorar ainda mais seu currículo. “É a primeira pós-graduação da ESA Núcleo Santo André da 38ª Subseção, sendo que a entidade tem 50 anos. A titulação é especialista em Processo Civil Aplicado, em que serão trabalhados os conteúdos do Novo Código de Processo Civil de uma forma mais dinâmica. Haverá estudos de cases reais e hipotéticos, e o aluno irá construir esse conhecimento de uma forma mais interativa. Esta é terceira pós-graduação criada no Estado de São Paulo nesse sentido”, informa a coordenadora da ESA Santo André, Andréa Tartuce.

A Pós-graduação terá a coordenação pedagógica do advogado mestre e doutorando Gilberto Carlos Maístro Jr. e conta ainda com a participação de diversos profissionais renomados e com valor acessível, em comparação aos aplicados por outras instituições de ensino superior.

Para Andréa Tartuce, a ESA vem cumprindo com o papel de fomentar conhecimento promovendo, por meio da pós-graduação, a qualificação da classe advocatícia. O objetivo, segundo ela, é valorizar, cada vez mais, a ESA Santo André por meio de ações que acontecem durante o ano todo, como cursos de extensão, especializações, congressos ou simpósios. “A ideia é justamente contemplar a advocacia andreense com o que temos de melhor com um custo incomparável. O nosso objetivo é transformar Santo André em referência e, visando isso, já estamos pleiteando outro novo curso de pós-graduação”, anuncia Andréa Tartuce.

A Escola Superior de Advocacia é um importante braço educacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Criada em 1998 pelo Conselho Seccional da OAB SP, foi credenciada em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação e recredenciada em 2008 e novamente em 2013, como órgão auxiliar da OAB. Atualmente possui, ao todo, no Estado de São Paulo, 90 núcleos, e Santo André é um deles.

Inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a primeira turma do curso de Pós-Graduação lato sensu oferecida pela Escola Superior de Advocacia – Núcleo Santo André. As vagas são limitadas. O curso está sujeito a formação de turma com no mínimo 40 inscritos e máximo de 60.

O investimento é de R$ 7.475,00, sendo matrícula R$ 299,00 + 24 parcelas de R$299,00. Os 40 primeiros inscritos terão 50% de desconto na matrícula.

São requisitos indispensáveis para inscrição no curso: certificado/ histórico de conclusão da Graduação em Direito ou Cópia da Carteira da Ordem; foto ¾ ; estar em dia com a anuidade da Instituição; ficha de inscrição devidamente preenchida; assinatura do contrato de prestação de serviço; e pagamento da matrícula do curso.

Direito Processual Civil Aplicado – módulos