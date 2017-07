Internacional - 28/07/2017 - 13:50:24 Coreia do Norte lança novo míssil no Mar do Japão Coreia do Norte lança novo míssil no Mar do Japão Da Redação com EFE Foto(s): Divulgação / Arquivo A Coreia do Norte lançou hoje (28) um novo míssil em direção ao Mar do Japão A Coreia do Norte lançou hoje (28) um novo míssil em direção ao Mar do Japão, informou o governo japonês, que acrescentou que, aparentemente, foi um projétil balístico. O míssil, cujo tipo ainda não foi identificado, caiu em águas da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Japão, conforme anunciou o Ministério de Defesa japonês. O lançamento de hoje é o primeiro feito pelo regime comunista norte-coreano desde o teste com um foguete intercontinental em 4 de julho passado. O novo teste armamentista norte-coreano também foi detectado pela Coreia do Sul, o que levou o governo do país a convocar uma reunião de emergência, segundo a agência sul-coreana Yonhap. O projétil foi lançado por volta de 23h40 (horário do Japão, 10h40 em Brasília) e voou durante 45 minutos antes de cair em águas da ZEE de Japão, a oeste da ilha de Hokkaido, sem que se tenha detectado danos relacionados ao seu impacto, disse o porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga, em coletiva de imprensa. O governo do Japão "continua recolhendo e analisando os dados disponíveis", e considera que o teste representa "uma clara e inaceitável violação das resoluções das Nações Unidas", afirmou Suga.

O governo de Tóquio, da mesma forma que Seul, convocou uma reunião de emergência do seu Conselho de Segurança Nacional para avaliar a situação. O teste aconteceu depois que Pyongyang celebrou ontem o fim da Guerra da Coreia (1950-1953), uma efeméride conhecida como o "Dia da Vitória" no país e durante a qual se especulou a possibilidade que o regime de Kim Jong-un executasse um novo teste armamentista. ; Links Vídeo