﻿﻿ São Bernardo conquista Jogos Regionais pela quinta vez consecutiva

Cidade-sede da 61ª edição dos Jogos Regionais, São Bernardo garantiu por antecipação, nesta sexta-feira (28), o título extra-oficial de campeã da competição pela quinta vez consecutiva. A confirmação ocorreu após nova vitória no tênis masculino sobre a equipe de Osasco. Esta é a sétima vez que a cidade conquista o lugar de destaque no campeonato. A disputa pela vice-liderança agora segue entre as cidades de Santos e São Caetano. No último boletim oficial, divulgado à noite, após o termino das competições desta quinta, São Bernardo já aparecia em primeiro lugar na classificação parcial por cidades, com 270 pontos, seguido de perto pela cidade de Santos, com 237 pontos, São Caetano, com 236 e Osasco, que somava 198 pontos. “Com este resultado, São Bernardo confirmou seu favoritismo e sua posição de destaque no esporte de alto rendimento no âmbito estadual. Fiquei muito feliz pelo resultado e parabenizo nossos atletas pelas conquistas. A competição deste ano passou por alguns ajustes e alterações por parte do Estado, mas acredito que tenha, de maneira geral, sido muito proveitosa para todos os envolvidos”, enfatizou o prefeito Orlando Morando. A vitória antecipada também foi garantida pelos pontos conquistados em modalidades como Basquete feminino, Handebol masculino, Badminton masculino, Ginástica artística feminina e Ginástica rítmica feminina, todas na categoria sub-21. Já nas categorias livres, a cidade alcançou a primeira colocação nas modalidades ACD Atletismo, Badminton feminino, Bocha, Damas, Handebol feminino, Malha, Tênis feminino e no Vôlei de praia masculino e feminino. Como os Jogos Regionais terminam apenas no domingo, dia 30, São Bernardo ainda tem condições de conquistar pontos no Futsal feminino e masculino, Vôlei masculino e feminino, Futebol masculino e feminino, Ciclismo, Natação, Tênis masculino, Taekwondo e Xadrez. “Ainda temos potencial para conquistar mais medalhas até o encerramento oficial da competição, mas é muito animador saber que já garantimos a melhor colocação na competição pela quinta vez consecutiva, com esta etapa mais uma vez sediada na nossa cidade”, completou o secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon. ;