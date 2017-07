﻿﻿ Ladrões de cabos são detidos em flagrantes por GCM de São Bernardo

Da Redação com agências

A central de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo, mais uma vez impediu uma ocorrência no município, ao flagrar dois ladrões que furtavam cabos (fiações elétricas) em frente a EMEB Ruy Barbosa, no Bairro Lusitânia, no Baeta Neves. A base móvel que fazia ronda próximo ao local, foi acionada e chegou a tempo de deter Carlos Madregam, 48 anos, e Hamilton Felix, 38 anos, encaminhados para o 1º Distrito de São Bernardo, na Avenida Ítalo Setti. No momento apreensão, eles portavam materiais como, duas facas e um alicate de corte, além uma sacola de grande porte carregada de cabos, confirmando o delito. Neste ano, após o aumento da frota dos GCMs, implantação de GPS, e as câmeras de vídeo monitoramento, feito pela atual gestão, os guardas vem obtendo mais sucessos nas operações por possuírem o uso de tecnologia e bons investimentos ao seu favor. O secretário de Segurança, Coronel Carlos Alberto dos Santos, acredita que, investir na modernização dos equipamentos da GCM é garantir mais segurança nas ruas. “Mesmo diante da situação financeira negativa deixada para este governo, aportes e planos efetivos com segurança não vem sendo economizados. Se nossos guardas se sentirem mais motivados, a população se sente mais segura”, concluiu o secretário. O subcomandante da GCM, Everton Campos, afirma que a GCM tem intensificado o trabalho de monitoramento para combater todo tipo de ocorrência. “Recebemos muitas denúncias como esta (de roubo), por isso são feitas rondas preventivas e controle por vídeo nestas áreas com maior incidência e, inclusive, já realizamos outros flagrantes além do realizado na última noite”, comentou. ;