﻿﻿ Lousas digitais e tablets são utilizados por alunos nas escolas municipais de PG

Os estudantes das escolas municipais de Praia Grande contam com a tecnologia como parceira nas aulas. Equipamentos como lousas digitais e tablets já estão inseridos à rotina e facilitam o aprendizado dos alunos. Para isso, nos últimos anos, a Secretaria de Educação (Seduc) do Município investiu maciçamente em ferramentas para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas. Em 2017, a Cidade ampliou o atendimento ao trocar os antigos quadros negros por equipamentos de última geração também nas unidades de Educação Infantil.

Com as novas ferramentas, Praia Grande conquista o status de contar com lousas digitais compostas do sistema smart em todas as salas de aulas das unidades de Educação Infantil, de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Fundamental. Ao todo, são 711 equipamentos que permitem aos estudantes interagirem com o conteúdo aplicado, tornando-os assim protagonistas do próprio aprendizado.

Cada classe tem um kit composto por uma lousa interativa sensível ao toque (touchscreen), um projetor de imagens e um computador interligado à lousa, possibilitando ao professor criar e apresentar sua aula através dos equipamentos. Além de chamar a atenção dos alunos, o equipamento amplia os recursos dos professores com vídeos, músicas, gráficos, imagens e jogos didáticos virtuais em suas aulas, relacionando os conteúdos a serem ensinados com essas atividades.

A secretária de Educação, Nanci Solano Tavares de Almeida, ressalta o fato de as crianças já estarem familiarizadas com estes recursos. “Com o avanço tecnológico dos últimos anos, cada vez mais cedo elas interagem com estes mecanismos em casa. Por isso, o uso dessas ferramentas desperta o interesse deles e auxilia na assimilação do conteúdo ensinado”.

Na palma da mão

Nas salas de aulas de Ensino Fundamental, as lousas ganham a companhia de outra ferramenta tecnológica. Os tablets também são uma realidade em Praia Grande. A Secretaria de Educação distribuiu 2.240 equipamentos para atenderem os alunos nas escolas municipais e outros 1.400 para os docentes da rede, totalizando o fornecimento de 3.640 aparelhos.

Os equipamentos facilitam a dinâmica de ensino dos professores ao mesmo tempo em que despertam o interesse dos alunos. Cada unidade do Ensino Fundamental conta com 80 tablets que são utilizados em sala de aula. Com isso, os estudantes não precisam estar necessariamente em uma sala de informática para ter acesso a conceitos de computação.

Tradição

Mas o uso dos tablets não acabou com as tradicionais salas de informática. Elas ainda são uma realidade em Praia Grande. Destaque para os espaços existentes nas escolas de Educação Infantil. Com mesas educacionais do Sistema Positivos, alunos das turmas de Educação Infantil I e II aprendem por meio de jogos educativos que propõem um aprendizado de forma lúdica.

“Estamos entre as poucas cidades do País que contam com estes equipamentos dentro da rede municipal de ensino”, destacou a secretária. “Praia Grande tem apenas 50 anos de existência. Também por isso precisamos estar antenados com as novidades que a tecnologia nos oferece e fazer com que nossos alunos aprendam de uma forma mais prazerosa. E isso já é uma realidade em nosso Município”.